Cigogne piégée par une canette : un commerçant de Haute-Saône paie des clients pour récupérer des déchets

A l'entrée du magasin, deux gros sacs se remplissent peu à peu de couleur rouge. A l'intérieur, plus d'une centaine de canettes de Coca-Cola. "Cela va vite ! Un monsieur m'en a amené 69 d'un coup" sourit Stéphanie, caissière. Un succès rapide pour cette idée lancée vendredi 23 juin.

ⓘ Publicité

10 centimes par canette ramenée

Une idée qui vient de Franck Friquet. Le directeur de ce Carrefour Contact est un amateur de photos animalières. Le cas de cette cigogne finalement morte après avoir eu le bec coincé par une canette de Coca pendant plusieurs jours l'a marqué, lui qui est habitué à prendre ces animaux en photo.

À lire aussi La cigogne qui avait eu le bec coincé dans une canette de Coca Cola n'a pas survécu

Il a donc décidé de donner dix centimes pour chaque canette de Coca vide (et uniquement de Coca) qu'on lui ramène en magasin, et ce peu importe où elle a été achetée. "Je rogne sur ma marge pour cela" confie le commerçant. "Mais cela me paraît important. On tient à ce que le village reste propre."

Franck Friquet s'est donné un objectif de 1.000 cannettes récoltées. Pour en faire quoi après ? "J'ai prévu de les faire compresser, pour en faire un cube artistique. Et on en fera un emblème, un objet de décoration dans le magasin."

Le commerçant cherche d'ailleurs une entreprise capable de compresser ces déchets.