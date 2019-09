Des cigognes noires visibles dans le nord Côte-d'Or

Côte-d'Or, France

Vous avez cru voir une cigogne noire en Côte-d'or, mais vous vous demandez si vous n'avez pas rêvé ? Rassurez-vous c'est tout à fait possible car ce grand échassier a élu domicile dans notre département depuis le début des années 90. C'est en 1992 très exactement que le premier nid a été découvert dans le nord du département. Et depuis, les couples de cigognes noires reviennent chaque année se reproduire dans notre région avant d'aller passer l'hiver en Afrique.

Quelle différence entre la cigogne blanche et la cigogne noire ?

Les deux espèces sont noires et blanches mais la cigogne noire a la spécificité d'avoir le dessus des ailes noires et une large partie de sa robe de couleur foncée. Mais si la première est très connue pour être visible en Alsace sur le haut des clochers alsaciens, la cigogne noire elle, reste beaucoup plus rare et très discrète.

Une dizaine de couples de cigognes noires en Côte-d'Or

Depuis son installation dans les années 90 dans le nord Côte-d'or, les effectifs ont lentement augmenté. L'espèce se porte plutôt bien mais reste rare avec 50 couples de cigognes noires recensées en France dont une dizaine en Côte-d'Or.

Joseph Abel, le directeur de la LPO en Côte-d'Or et Saône-et-Loire, ici avec le guide consacré à la cigogne noire. © Radio France - Stéphanie Perenon

alors pourquoi la cigogne noire a t-elle élu domicile en Côte-d'or ? Réponse avec Joseph Abel le directeur de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) en Côte-d'or et Saône et Loire. Copier

Si vous avez la chance de croiser une cigogne noire, le meilleur conseil c'est de ne pas la déranger car c'est un oiseau farouche et qui reste très rare. Mais vous pouvez en revanche aider la LPO en indiquant ici où vous l'avez croisée et ainsi contribuer à l'inventaire national du Patrimoine naturel (INPN) et au Système d'information sur la nature et les paysages (SINP).