Cinq ans après l'Accord de Paris sur le climat, un bilan contrasté et des jeunes toujours mobilisés

Le 12 décembre 2015, 195 pays signaient à Paris un accord historique pour le climat lors de la COP21. Cinq ans plus tard, les promesses et engagements des différents États signataires semblent difficilement tenables. Des jeunes du monde entier continuent de leur côté de faire pression sur les gouvernements.

Cinq ans plus tard, les promesses ne sont pas tenues. Le principal objectif de l'Accord de Paris paraît aujourd'hui impossible à tenir. Les pays signataires se sont engagés à prendre une série de mesures pour que la planète ne se réchauffe pas au delà de deux degrés, mais les experts du climat parlent déjà de trois degrés en plus d'ici 2100. Ces dix dernières années, les émissions de gazz à effet de serre ont continué d'augmenter d'environ 1.5% par an, alors qu'il faudrait les réduire de 5% annuellement.

Quelques raisons d'être optimiste

Il y a quand même plusieurs nouvelles encourageantes. D'abord, les Etat-Unis devraient faire leur grand retour dans l'Accord, trois ans après leur retrait. C'était une promesse de campagne de Joe Biden élu au début du mois de novembre. Autre bonne nouvelle, la Chine promet d'arriver à la neutralité carbone en 2060. L'Union européenne et le Japon ont également pris cet engagement pour 2050. Ça pourrait déclencher l'action de nouveaux États.

Les jeunes toujours autant mobilisés

Depuis la COP24 et la grève scolaire pour le climat de la suédoise Greta Thunberg, les jeunes n'ont pas cessé de se mobiliser contre l'inaction climatique, faisant pressions sur les différents gouvernements. Par exemple en septembre, six jeunes portugais de 8 à 21 ans ont déposé une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme contre 33 pays dont la France pour avoir "échoué à faire leur part afin d’éviter une catastrophe climatique".

Samedi 12 décembre la date anniversaire sera fêtée en visio par les chefs d'État, Covid-19 oblige. La COP26 est reportée à la fin de l'année 2021, elle se tiendra à Glasgow.