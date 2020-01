Cinq bûcherons tués dans le Grand Est : la filière bois appelle à la vigilance

En novembre dernier, cinq forestiers du Grand Est sont décédés dans un accident de bûcheronnage. En cause : une forêt fragilisée et des branches d'arbres cassantes. Les professionnels du bois lancent une campagne de prévention.

Grand Est, France

Halte aux accidents dans la forêt. Une campagne de prévention est lancée dans tout le Grand Est. En novembre 2019 : cinq professionnels du bois sont morts dans un accident de bûcheronnage, dont deux dans les Vosges, un en Moselle, un dans la Meuse et un en Haute-Marne, sans compter tous les blessés chez les amateurs, promeneurs et chasseurs.

Des affiches et des flyers sont distribués aux entrepreneurs de toute la région. A l’initiative de cette campagne, il y a le Fibois (le réseau interprofessionnel des entreprises de la filière bois) et le syndicat des Entrepreneurs du Territoire. L'idée est de rappeler les bons gestes à adopter en forêt.

"Forestiers, redoublez de vigilance" peut-on lire sur les communiqués des professionnels du bois. - Capture d'écran

"Forêts fragilisées, arbres fragiles = danger," voilà ce qu'on peut lire sur les affiches du syndicats des entrepreneurs du Territoire. Son président dans le Grand Est Robert Dieudonné (basé à Belmont-sur-Buttant dans les Vosges) rappelle les bons gestes d'abattage, relayés dans les communiqués. "D'abord, être observatoire, c'est la base de tout professionnel. Sans oublier, évidemment, de préparer sa fuite au moment de la chute. Il faut toujours réaliser son chemin de repli, en oblique de la direction d'abattage. Le plus loin possible, c'est à dire 20 mètres au minimum."

"Quand l'arbre tombe, il ne faut pas regarder ce qu'il se passe dans l'arbre mais son chemin de repli et partir le plus vite possible !"

Dans le cas où l'arbre est trop dangereux, Robert Dieudonné vous conseille d'appliquer votre droit de retrait : "On ne doit pas obliger quelqu'un à abattre un arbre s'il est vraiment dangereux, poursuit le forestier vosgien. Dans ces cas-là, il faut procéder avec des câblages."

Pourquoi ce rappel des consignes ? Car la forêt en Lorraine a rarement été aussi fragilisée. "J'ai 40 ans de métier et je n'ai jamais vu eu une foret aussi fragile et aussi dangereuse," déplore Robert Dieudonné. Ce sont bien des chutes d'arbres qui ont coûte la vie aux cinq bûcherons du Grant Est en novembre dernier.

C'est l'une des plus graves crises sanitaires pour nos forêts depuis plus de 40 ans. Il faudrait remonter à la grande sécheresse de 1976 pour constater des dégâts comparables. Aujourd'hui, les branches mortes cassent au moindre mouvement et les risques d'accidents sont toujours plus importants. D'abord, à cause de la météo : sans pluie, le hêtre par exemple meurt beaucoup plus vite. Autre danger : le chalara, un champignon qui grignote les arbres lorrains depuis une décennie. Il y a aussi les petites bêtes : le scolyte qui s'attaque aux épicéas, notamment dans la plaine des Vosges. Enfin, les chenilles processionnaires qui dévorent les feuilles et affaiblissent les chênes.

C'est pourquoi l'ennemi de la forêt devient aujourd'hui l'allié des forestiers, selon Robert Dieudonné. "Les rafales ont fait tombé pas mal de branches. Alors, on ne demande pas trop de vent pour arracher les arbres mais enfin, cela peut assainir un petit peu." En cas de fortes rafales, le conseil reste de ne pas aller en foret tout simplement..

Si vous pratiquez l'affouage, pour récupérer du bois par vous-même, les professionnels vous conseillent, comme eux, de porter un équipement de sécurité, d'éviter le travail isolé et de respecter les distances de sécurité.