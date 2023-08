Cinq capteurs ultrapuissants installés à Tourrettes-sur-Loup pour détecter les incendies

Cela ressemble à une caméra de surveillance, mais ça n'en est pas vraiment une. En réalité, les machines ne filment pas, mais prennent des photos toutes les cinq secondes. Cinq objets de ce type ont été installés à Tourrettes-sur-Loup, au début de l'été.

ⓘ Publicité

"C'est une technologie très récente" précise Pierre Borghini. Cet Azuréen est sapeur-pompier professionnel. Avec deux collègues, il a créé il y a deux ans "Firebreak" , une société spécialisée dans les services de protection des biens face aux incendies. L'entreprise a mis en place le dispositif à Tourrettes-sur-Loup.

loading

Intelligence artificielle et œil humain

Jour et nuit, les détecteurs couvrent un rayon de 82 degrés sur 15 km. "L'intelligence artificielle compare les photos prises toutes les cinq secondes, et est capable de détecter une fumée. Quand elle s'en aperçoit, elle envoie une alerte." Une alerte reçue par les services compétents, en l'occurrence ici Force 06 et la mairie.

"Une fois l'alerte déclenchée, il doit y avoir une confirmation par un oeil humain. C'est ce que l'on appelle la levée de doute" appuie le maire, Frédéric Poma. L'élu n'a pas hésité à débourser 6.000 euros par an pour l'installation de cinq capteurs sur sa commune. "Le dispositif permet de réduire encore un peu plus le délais entre l'alerte et l'intervention" indique le maire, lui-même commandant de sapeurs-pompiers volontaires.

Une couverture sur plus de 700 km²

Trois des capteurs sont fixés sur la vigie des Courmettes. Ils permettent de balayer un terrain gigantesque de 700 km², qui va de Grasse jusqu'à l'aéroport de Nice, en passant par Cannes.

Deux autres ont été installées sur le sommet de la tour du château où se situe la mairie, ce qui permet de faire face au plateau du Caire, où plusieurs incendies ont déjà eu lieu par le passé.

Depuis le début de l'été, les capteurs ont lancé huit alertes, dont plusieurs étaient en effet des départs de feux.

loading

Un dispositif similaire a également été installé sur le Mont Chauve, à Nice, au mois de juillet.