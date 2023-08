Cinq étudiants grenoblois vont construire un centre de recyclage au pied du mont Everest au Népal

C'est un projet vertigineux auquel s'attelle "Tri-Haut pour l'Everest" : construire un centre de recyclage au pied de l'Everest (8.848m), dans la vallée du Khumbu au Népal. Et ce, pour lutter contre les 250 tonnes de déchets annuels non recyclés abandonnés par les trekkeurs qui partent en expédition. Cinq étudiants, Arthur, Laurène, Pierre, Clémence et Lucas, en étude d'architecture et d'ingénierie à Grenoble, terminent de dessiner les plans. Ils s'envoleront fin janvier 2024 pour Pangboche, ultime village habité avant le premier camp de base de l'Everest, afin de commencer à construire le centre de recyclage.

"L'objectif de ce projet lancé en 2020, c'est d'apporter une réponse durable au recyclage des déchets au Népal", explique Arthur Bergerot, trésorier et ingénieur formé à l'Ense3 à Grenoble. "Actuellement, le plastique est simplement brûlé dans des décharges à ciel ouvert". Dans le cadre de "Tri-Haut pour l'Everest", le jeune homme de 21 ans travaille, avec deux autres ingénieurs, à l'élaboration de machines pouvant traiter durablement les détritus de plastique.

Le site de construction du centre de recyclage à Pangboche, au Népal, perché à 4.000 mètres d'altitude. - Tri-Haut pour l'Everest

Une pyrolyse qui brûle le plastique jusqu'à 500 degrés

Au total, le centre de recyclage comptera quatre engins : un broyeur, une presse à plastique et une pyrolyse. C'est une cuve qui pourra faire fondre le plastique grâce à des températures atteignant les 500 degrés. En plus de les soulager d'une partie de la pollution, le recyclage tiendra une place importante dans le quotidien des habitants de Pangboche : "On n'aura plus de plastique à la fin", nous explique Arthur. "On récupérera juste du fuel et du gaz que pourront récupérer les habitants sur place pour se chauffer, faire de la cuisine...".

Schéma du fonctionnement du centre de tri une fois qu'il sera construit. - Tri-Haut pour l'Everest

Car l'idée, au-delà de recycler, est de laisser un héritage aux Népalais. "Si au bout d'un an, deux ans, les locaux se sont parfaitement saisis des enjeux et qu'ils peuvent en tirer quelque chose dans leur économie et leur vie de tous les jours, l'idée c'est de leur laisser la main et juste d'être en soutien derrière", abonde Lucas, architecte qui a étudié à l'Ensag (école supérieure d'architecture de Grenoble).

Un bâtiment de 80 à 100 m² pour abriter les machines

Avec Laurène, Lucas dessine les plans du local qui accueillera les machines. Un bâtiment qui sera bâti de plein pied avec des matériaux de récupération et qui fera entre 80 et 100 m². A terme, il sera complété d'un salon de thé auto-géré et construit avec les matériaux issus du recyclage. "On ne veut pas juste faire une usine", affirme l'architecte de 22 ans. "On veut aussi intéresser les gens qui passent et montrer les possibilités qu'offre un recyclage malin".

L'équipe partira fin janvier 2024 pour un voyage de cinq mois à Pangboche : "On a hâte !", s'enthousiasme Lucas. "Mais en même temps, on appréhende un peu. On se lance dans l'inconnue et on part à l'autre bout du monde". Leur trajet jusqu'au Népal repoussera autant que faire se peut l'usage de l'avion et sera financé de leur poche. Contrairement au projet, qui nécessite un budget de 70.000 euros financé en partie par une cagnotte en ligne et des partenariats. Les cinq étudiants espèrent ouvrir leur centre de recyclage fin mai 2024.