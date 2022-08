Fortes chaleurs : cinq fois plus de martinets noirs à soigner au Tichodrome

En période estivale, les animaux souffrent comme nous de la chaleur. Le Tichodrome, le centre de sauvegarde de la faune sauvage du Gua, soigne les animaux en détresse. Et notamment les martinets noirs, qui nichent sous les toits et qui sont donc très vulnérables.

Quand on approche du Tichodrome, au Gua, un petit panneau demande du « silence ». Il ne faut pas effrayer les animaux qui sont en soins au centre de sauvegarde de la faune sauvage. Plus de 150 sont soignés actuellement par des soigneurs et des bénévoles. L'association recrute d'ailleurs un service civique dès que possible.

A cause de la chaleur, ils se penchent, se bousculent et tombent

Trois personnes s'occupent de martinets noirs, des oiseaux migrateurs très vulnérables face à la canicule. En effet, ils nichent sous les toits, et l'air devient rapidement irrespirable. Les petits cherchent alors de la fraîcheur. « Et donc ils se penchent, se bousculent et tombent encore plus qu'habituellement », déplore la directrice du Tichodrome, Mireille Lattier.

Nourris au doigt ou à la pince

Les Isérois apportent alors les martinets noirs blessés au Tichodrome ou les bénévoles vont les chercher, et le Tichodrome les soigne. La présidente de l'association, Roxanne Cialdella, est en train d'en nourrir un : « On leur donne des grillons, de 4 à 6 fois par jour. S'ils mangent tout seul, on les nourrit au doigt, et sinon on les nourrit à la pince donc c'est plus fastidieux pour eux et pour nous. »

Et justement, celui que Roxanne Cialdella tient dans les mains est agité : « Il est là depuis longtemps, il a envie de partir. Mais malheureusement il n'a pas un plumage qui lui permet. Ce n'est pas évident. »

Ne pas caresser les animaux sauvages

Soigner des animaux sauvages, c'est adopter un comportement différent qu'avec les animaux domestiques, précise Camille Joulaud, une soigneuse du Tichodrome : « C'est difficile, c'est un apprentissage. Il y a des manipulations et des comportements à avoir au quotidien. [Par exemple] on ne caresse pas les animaux, on ne leur parle pas. Il ne faut pas les imprégner, on évite au maximum les manipulations. »

Le but : pouvoir les relâcher dans la nature.