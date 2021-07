Cinq jeunes grenoblois vont réaliser un documentaire sur l'engagement des jeunes Européens pour le climat

Ils viennent de terminer leur bac. Ils ont 18 ans et ils sont déjà très engagés pour le climat. Prunelle, Mateo, Fleur, Paul et Faustine sont cinq jeunes grenoblois qui se lancent, cet été, dans un grand projet. Réaliser un documentaire sur l'engagement des jeunes contre le réchauffement climatique.

De gauche à droite : Prunelle, Mateo, Fleur et Paul. La cinquième membre de l'équipe est Faustine

"Par où commencer ?". C'est la question principale du documentaire et aussi le titre de ce film qui verra le jour fin 2021. L'autre question que se sont posés Prunelle Evette, Mateo Poulin, Fleur Delnondedieu, Paul Maumet et Faustine Vial est "comment s'engager ?". Ces cinq jeunes grenoblois de 18 ans, déjà très investis dans la lutte contre le réchauffement climatique, voulaient en faire plus.

Tous ont une passion commune : le cinéma. C'est de là que vient l'idée du documentaire : "Nous voulons parler des différentes manières de s'engager, c'est pour que tout le monde puisse s'identifier. C'est un film fait par des jeunes sur les jeunes mais je pense vraiment que c'est intéressant pour toutes les générations et que peu importe notre âge, on peut s'identifier à ça et trouver un moyen de s'engager.", explique Prunelle Evette, co-réalisatrice.

5 pays en 12 jours

Pour la bande, pas question de rester en France. Ils veulent absolument parler des engagements à l'étranger et notamment en Europe. "Nous connaissons très bien la situation climatique en France mais beaucoup moins celles de nos voisins", précise Mateo Poulin, chef-opérateur. Ils vont partir dans cinq pays : Italie, Autriche, Slovaquie, Prague et Allemagne et ce, en seulement douze jours. Equipés de leur matériel, ils vont interviewer différents acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique.

Départ le 8 août et uniquement en train, "nous voulions montrer que c'est possible de voyager en train", précise Prunelle Evette. Un voyage qu'ils vont aussi raconter dans leur documentaire :"Nous serons au cœur de la narration mais le but c'est aussi de laisser la place aux intervenants", souligne Mateo Poulin.

Un inconnu nous a donné mille euros - Paul, ingénieur son

Ce projet est entièrement bénévole et demande forcément un investissement financier. C'est là où ça bloque. Les apprentis documentaristes ont donc lancé une cagnotte participative. Objectif : récolter 5 000 euros avant le 31 juillet pour financer un meilleur matériel. Ils ont déjà atteint 62 % de leur objectif et ce, en seulement une semaine : "On ne pensait pas que ça marcherait aussi bien", confie Fleur Delnondedieu, coordinatrice. Un inconnu leur a même généreusement donné mille euros : "On se demande s'il n'a pas mis un zéro de trop", rigole Paul Maumet, ingénieur son.

Une fois rentrés de leur aventure, les amis vont confier le matériel à l'association "Jeunes Cinéastes de Grenoble" créés par Faustine Vial et Mateo Poulin. Le documentaire sera diffusé à la Vence Scène à Saint-Egrève. Vous pouvez déjà retrouver une ébauche de leur travail sur leur compte Instagram et leur compte Facebook.