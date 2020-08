Cinq morts et plus de 100.000 personnes évacuées en Californie à cause des incendies

Cinq personnes sont décédées et plus de 100.000 ont été forcées d'évacuer leur domicile dans le nord de la Californie à cause d'importants incendies qui ont déjà détruit 230.000 hectares. Les épaisses fumées ont entraîné des alertes à la pollution de l'air notamment dans la baie de San Francisco.