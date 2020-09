Cinq promeneurs piégés par la marée au cap Blanc-Nez

Cinq personnes ont été secourues au large de la plage d'Escalles, au cap Blanc-Nez, ce samedi après-midi. Elles sont en état d'hypothermie. Les grandes marées se poursuivent et peuvent être dangereuses.

En ce week-end de grandes marées, la prudence est plus que jamais de mise. Cinq personnes piégées sur un banc de sable ont été récupérées par les pompiers ce samedi après-midi sur la plage d'Escalles, au cap Blanc-Nez.

Secourus en état d'hypothermie

Deux femmes de 37 et 55 ans, deux adolescents de 18 ans et un enfant de 8 ans ont été secourus par la mer, ramenés sur la terre ferme à bord des embarcations des sapeurs pompiers. Tous sont en état d'hypothermie et ont été transportés à l'hôpital de Calais.