Circuits Courts en Touraine, "Autour du vrac" la boutique bio de Velpeau à Tours.

Claire Dupont, est la gérante de la boutique bio de Velpeau à Tours « Au Tour du Vrac ».

Grâce à ce nouveau point de vente, je veux redonner de la liberté aux consommateurs :

La liberté d’acheter la quantité qu’il souhaite afin d’éviter le gaspillage alimentaire.

La liberté de privilégier le producteur à côté de chez lui afin de réduire les distances d’approvisionnement inutiles et soutenir l’activité locale.

La liberté de ne plus acheter d’emballages plastiques superflus qui - on le sait tous aujourd’hui - sont la cause d’une pollution mondiale !

"Autour du Vrac", boutique bio au 43 rue des Abeilles dans le quartier Velpeau à Tours.

Notre société de consommation actuelle contribue à la destruction de notre planète. Cette prise de conscience a été le « déclic ». En abandonnant Paris et une vie trop bien calée « métro boulot dodo », j’ai débarqué en Touraine avec l’envie de tout déconstruire … et reconstruire une autre manière de vivre et de consommer qui soit plus cohérente avec mes convictions, plus en lien avec les autres ! J’ai d’abord animé un point de vente Locavor dans mon quartier. Cette expérience a été très enrichissante :

J’ai fait la rencontre de nombreux producteurs locaux

J’ai tissé des liens avec les habitants du quartier.

"Au Tour du Vrac" dans le quartier Velpeau à Tours. - Claire Dupont.

Au tour du vrac, c’était une manière logique de faire grandir cette aventure qui avait commencé. La boutique, je l’ai conçu comme un véritable lieu de rencontre et d’échange qui s’adresse aux consomm’acteurs…

L’adepte du zéro déchet : du débutant au confirmé.

Les consommateurs qui veulent soutenir les agriculteurs et producteurs locaux ou engagés dans une démarche bio.

des habitants du quartier aux personnes de passage…

Après je n’ai rien inventé, d’autres boutiques du même genre existent déjà à Tours, je pense à Day by Day, rue des Halles ou Sur la Branche, place de la Victoire… Mon échoppe vient renforcer ce maillage de proximité. Cette multiplication des points de vente est une bonne chose… elle montre aux gens que des alternatives viables sont possibles. Plus de personnes adhéreront au concept du vrac et aux ambitions sociales et solidaires qu’elle sous-tend, plus nous pourrons faire pression sur les différents acteurs de la chaîne logistique pour optimiser les pratiques vers plus de sobriété.

Découvrez, la boutique bio du quartier Velpeau à Tours, "Autour du Vrac". - Claire Dupont.

Pour prendre un autre exemple : mon autre cheval de bataille est de remettre en place la consigne des contenants en verre. Car des études l’ont démontré : une bouteille en verre consigné a un impact moins important sur notre environnement qu’une bouteille en verre recyclé. Parvenir à restaurer la filière du réemploi des contenants en verre n’est pas chose facile puisque cela suppose d’impliquer les 3 parties prenantes que sont les producteurs, les distributeurs et les consommateurs à l’échelle de tout un territoire. Je suis certaine que si les consommateurs jouent le jeu avec l’appui d’un réseau de distributeurs qui feront le lien consommateur-producteur, nous pourrons amorcer un retour rapide de cette pratique !

C’est pour cette raison que dès mon ouverture, je proposerai à mes clients de ramener leurs contenants en verre vides… le but étant d’inciter à de bonnes pratiques et prouver à mes fournisseurs qu’amorcer un changement est possible !

L’époque des grandes surfaces est, je le crois, révolus : les gens se sentent perdus dans les rayons : trop souvent trompés par les acteurs de l’agro-industrie… ils perdent du temps à décrypter les étiquettes, à comparer la multitude produits qui leur sont proposés. Ils veulent revenir à des circuits courts pour avoir le moins d’intermédiaires possibles et cherchent des produits simples et artisanaux.

"Autour du Vrac" épicerie bio à Tours dans le quartier Velpeau. - Claire Dupont.

Sur 50 m2 de surface, vous trouverez près de 450 références répartis en différents univers : salé, sucré, huile, vinaigre, non alimentaire comme la lessive ou le liquide vaisselle mais aussi les dentifrices, déodorants, lingettes…

J’organise aussi des ateliers avec des acteurs du territoire sur des thématiques larges comme le zéro-déchet, le rangement, le shiatsu, le DIY et des dégustations.