Circuits Courts en Touraine, "La Chariotte" à Bueil-en-Touraine.

L’épicerie "La Chariotte", c’est vendre en priorité des produits locaux, favoriser le maintien et le développement des paysans-producteurs dans leurs activités, tendre au maximum vers une offre de produits Bio (80% de la gamme en rayon) à des prix compétitifs.

Ecoutez, Elisabeth Fernandez, sociétaire de "La Chariotte" à Bueil-en-Touraine. Copier

La Chariotte trouve son origine dans le collectif d’Amapien(ne)s du village de Bueil-en-Touraine, au nord du département de l'Indre et Loire.

Ce projet, porté au départ par un besoin de commerce de proximité, s’est progressivement étoffé lors d’une réflexion plus poussée sur « que souhaite t’on apporter dans notre village ? ».

Démarré en mode associatif, l’accompagnement de la Mairie de Bueil-en-Touraine (mise à disposition d’un local adapté-travaux de rénovation) couplé à des subventions Europe (fond Leader) et Région ont permis d’assoir financièrement le projet.

Bienvenue à "La Chariotte" à Bueil-en-Touraine. - La Chariotte.

En mars 2019, l’Association s’est transformée en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), avec une offre de souscription ouverte au public afin d’en être membre sociétaire. Une part sociale souscrite (30 euros) fait de vous un sociétaire de La Chariotte, avec si vous le souhaitez du bénévolat. A préciser que toute part sociale souscrite est une voix exprimée au sein du collectif.

A la date d’aujourd’hui, La Chariotte compte 40 sociétaires et valorise un fonctionnement de société à but non lucratif, les éventuels bénéfices étant réinvestis dans le projet.

L’objectif du collectif a été de créer une épicerie en tant que service de proximité, mais aussi en tant que lieu de vie en ruralité et dans une totale adéquation avec ses valeurs éco-responsables. Dès le départ du projet, la Charte Ethique rédigée a, par ailleurs, posé les principes de fonctionnements de la SCIC dans ce sens.

"La Chariotte" à Bueil-en-Touraine, un lieu convivial. - La Chariotte.

L’épicerie La Chariotte c’est vendre en priorité des produits locaux (producteurs ne dépassant pas un rayon de 100 km), favoriser le maintien et le développement des paysans-producteurs dans leurs activités, tendre au maximum vers une offre de produits Bio (80% de la gamme en rayon) à des prix compétitifs.

Un panel large de produits en vrac, avec une mise à disposition de contenants, innove en termes d’offre en commerce rural, mais ce choix va dans le sens de la Charte Ethique et de nos engagements pour une gestion écologique de nos achats et déchets.

Services incontournables dans un village…le pain et le dépôt de gaz sont aussi proposés.

Tout le monde s'active ! L'ouverture est proche ! - La Chariotte.

S’ajoute à cela « Le Bistroquet » (1/3 de la surface dédiée à l’épicerie), avec son comptoir, ses tables en intérieur mais aussi sa terrasse, qui permet selon l’envie de se désaltérer, de se restaurer (micro brasserie évolutive), d’échanger …bref recréer du lien en milieu rural.

La démarche de « Vie en Campagne » s’élargit avec le projet de mettre en place des ateliers ponctuels et d’échanges de savoir-faire, des animations culturelles, des événements type concerts …en lien avec le vivier associatif du pays de Racan.

Sandrine, notre salariée (ancienne maraîchère bio), contribue par sa connaissance du terrain et son dynamisme à valoriser La Chariotte.

"La Chariotte" est opérationnelle, il ne manque que vous ! - La Chariotte.

Date ouverture : 21 juillet 2020

Adresse : La Chariotte, 6 rue de La Collégiale, 37370 Bueil en Touraine

Horaires : mardi au jeudi : 8h45/12h45 – 16h/19h

Vendredi : 8h45/12h45 – 16h/21h

Samedi : 8h45/21h

Dimanche : 8h45/13h

Fermeture hebdomadaire le lundi.

Contact : vivemonepicerie@gmail.com

Téléphone : 02 47 52 06 90