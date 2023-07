Citerne en libre-service et distribution de bouteilles dans le sud-est de la Creuse à cause d'une toxine

La distribution de bouteilles continue ce mercredi 26 juillet dans le sud-est de la Creuse. Les 56 communes qui dépendent du syndicat d'eau de la Rozeille sont touchées par une toxine, liée à une cyanobactérie.

Cette toxine n'est pas dangereuse pour la santé, tant qu'elle n'est pas consommée à haute dose et sur une longue période de temps. Toutefois, le principe de précaution s'applique : la préfecture et les communes organisent donc la distribution de pack d'eau aux habitants.

3 litres par jour par personne

À Aubusson, six bénévoles et élus reçoivent ainsi les administrés. Trois litres par jour et par personnes sont accordés, ça permet de couvrir les besoins pour boire et nettoyer les fruits et les légumes. L'eau du robinet peut être utilisée pour la vaisselle, la douche ou le ménage sans danger.

Il y a du stock : depuis la veille, trois camions de 38 tonnes ont livré la commune. Cela représente 100 palettes de bouteilles, ce qui permet à Aubusson de tenir jusqu'à demain soir. Ces palettes sont fournies par Suez et Veolia.

Une citerne en libre-service à Aubusson

Par ailleurs, une citerne est arrivée en début d'après-midi, vers 14h, avec 25.000 litres, en provenance de La Courtine. Elle permet aux habitants de remplir leurs propres contenants en libre-service, elle est aussi accessible aux professionnels et aux communes voisines qui en ont besoin.

Globalement, les habitants se disent satisfaits. Ils ont été prévenus par un appel de la mairie ou de Veolia.

Dans un premier temps, les professionnels ont du se débrouiller par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas retirer des packs d'eau aux points de collecte. Ce qui a mis dans l'embarras Laurie Sauvanet, la patronne de la boulangerie Sauvanet, à Aubusson : "J'ai appelé les supermarchés, mais ils ont été dévalisés. Mes salariés boulangers ont rapporté de l'eau de chez eux dans des jerricans, nous aussi. Ils nous faut plus de 200 litres, rien que pour la boulangerie." La gérante espère que la situation sera réglée très vite, car le vendredi et le samedi sont les journées les plus chargées.

Globalement, les commerçants ne cèdent pas à la panique et se sont adaptés pour trouver de l'eau. "On a préparé un seau avec de l'eau minérale pour laver les légumes, indique Didier Glasson, le chef du restaurant Le Colbert à Aubusson. La machine à café peut aussi fonctionner avec de l'eau en bouteille. J'ai acheté en supermarché une cinquantaine de litres." La mise en place de la citerne de 25.000 litres, accessibles également aux professionnels, devrait faciliter les choses pour tout le monde.