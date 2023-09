Civaux : une centrale solaire au pied de la centrale nucléaire

C'est une première en France. Une centrale solaire au pied d'une centrale nucléaire toujours en activité. "On a 10.000 panneaux solaires installés pour une puissance de 5 mégawatts qui vont alimenter l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 2.700 habitants", explique Thibault Veyssière-Pomot, directeur de la zone Grand Ouest chez EDF Renouvelables.

D'autres projets de centrale solaire dans la Vienne

Le terrain de plus de 7 hectares a été mis à disposition par la centre nucléaire de Civaux. "On a donné une seconde vie à un ancien site depuis que l'exploitation de cette carrière de sable s'est achevée. On produit de l'électricité décarbonée", ajoute le directeur de la zone Grand Ouest chez EDF Renouvelables.

L'objectif de la France est d'atteindre les 100 GW de photovoltaïque d'ici 2050 © Radio France - Bradley De Souza

"La France, dans sa politique énergétique, s'est fixée comme objectif 100 GW d'ici 2050. Pour lutter contre les effets du dérèglement climatique, pour la souveraineté énergétique et pour accompagner la croissance de la consommation électrique qui va augmenter avec les usages et la réindustrialisation du pays", conclut Thibault Veyssière-Pomot, le directeur de la zone Grand Ouest chez EDF Renouvelables.

Un autre projet pourrait voir le jour cette-fois derrière les installations de la centrale nucléaire qui possède un autre terrain de 10 hectares. D'autres projets de parc solaire sont prévus dans la Vienne comme celui de Migné-Auxances mais aussi sur le terrain de l'aéroport de Poitiers. Au total, en Nouvelle-Aquitaine, EDF Renouvelables exploite 17 centrales solaires.