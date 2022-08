Ardèche : la commune de Clansayes obligée d'aller chercher l'eau du Rhône

C'est une première dans la commune de Clansayes (Drôme) depuis la réalisation du réseau d'eau il y a 60 ans. Les habitants se sont retrouvés sans eau au robinet pendant quelques heures et jusqu'à deux jours pour les administrés qui habitent les points les plus hauts. Deux jours sans une goutte d'eau parce que la nappe du Lez, la rivière qui passe au pied du village est à sec. Du jamais vu.

Des camions citernes depuis Saint-Paul-Trois-Châteaux

La commune de Clansayes est alimentée par pompage depuis la nappe du Lez. L'eau est ensuite stockée dans un réservoir sur le point le plus haut de la commune. Elle est distribuée par gravité chez les habitants. Avec la sécheresse très sévère de cette année, la nappe du Lez s'est retrouvée à sec. L'eau est finalement revenue jeudi 28 juillet peu à peu. Le réservoir de la commune est rempli par des noria de camions citerne qui amènent l'eau depuis Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Des travaux pour raccorder la commune à l'eau du Rhône

La solution pour sécuriser le réseau d'eau c'est de le raccorder au syndicat Rhône-Aygues-Ouvèze (RAO). Le syndicat qui alimente déjà 37 communes du Sud Drôme et Nord Vaucluse puise l'eau dans la nappe du Rhône à hauteur de Mornas. Mais les travaux sont importants. L'eau arrive au village de Boucher. Il va ensuite falloir redimensionner les tuyaux puis amener l'eau à La Baume-de-Transit, Soleyrieux et Clansayes. Le coût total des travaux est estimé à 10 millions d'euros selon le maire de Clansayes et pourraient prendre deux ans.