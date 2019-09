Clap de fin, pour l'instant, pour le projet de panneaux photovoltaïques au sol à Villaines-la-Juhel

Villaines-la-Juhel, France

La réponse est non. La préfecture de la Mayenne a pris un arrêté le 22 août dernier qui rejette la demande de permis de construire de l'entreprise Quadran, pour l'installation de panneaux photovoltaïques au sol, sur plus de 5 hectares à Villaines-la-Juhel, dans le Nord Mayenne.

Le commissaire enquêteur s'était prononcé en faveur du projet, mais la CDPENAF, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, a elle émis un avis défavorable le 20 août, et le permis de construire a été officiellement refusé deux jours plus tard.

Une décision regrettable et contestable pour Daniel Lenoir, le maire de la commune et conseiller départemental. L'exécutif du Conseil Départemental qui fait savoir qu'il était opposé à ce projet.

Le projet a été lancé il y a près de deux ans, en novembre 2017. Ces terres appartiennent à la communauté de communes depuis quinze ans, mais elles sont louées à quatre agriculteurs. La FDSEA de la Mayenne, le syndicat agricole, s'est donc opposé dès le début à ce projet.