Clap de fin pour la décharge de Castries

Le centre d'enfouissement des déchets inertes de Castries (Hérault) ne recevra plus d'ordures à partir de ce samedi 18h. Le casier numéro 2 est plein et il n'y en aura pas de troisième. Les déchets seront désormais envoyés par camion dans les départements voisins.

Castries, France

"C'est un grand jour", lâche Philippe Saurel, président de Montpellier Métropole lors de la conférence de presse ce vendredi sur le site de la décharge de Castries. Après dix ans de services, la décharge va fermer définitivement ce samedi à 18h. Deux casiers sont remplis et le projet de troisième casier est abandonné. La décharge a reçu depuis 2008 plus de 800.000 tonnes de déchets.

Les déchets exportés par camion

Avec le nouveau centre de tri Demeter, qui recevra à partir de début 2020 les cartons, plastiques et autres boîtes de conserve, et l'usine Ametyst pour les bio déchets, la Métropole compte réduire la part de déchets inertes. Ils n'iront plus a Castries, mais seront dispatchés dans la région.

"Le nouveau plan régional de gestion des déchets ménagers que la loi a mis à notre disposition permet de traiter avec des départements voisins moyennant finance, nous allons essayer de trouver des sites les plus proches possible de Montpellier pour limiter la pollution des camions", explique le président de la Métropole Philippe Saurel. On parle de Montblanc près de Béziers, et deux sites dans le Gard et les Pyrénées-Orientales.

Philippe Saurel président de Montpellier Métropole : " les déchets iront dans des décharges de la région" Copier

Castries sous surveillance

Le site de Castries va continuer a être surveillé pendant 30 ans. Chaque année un CSS (comité de suivi de site) se réunira. Les opposants seront très vigilants.

"Les odeurs ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain et on craint une pollution aux métaux du sous sol." (Jean-François Rousseau membre du collectif d'opposants)

À terme, des arbres seront plantés et des panneaux photovoltaïque installés sur le site de 7,5 hectares.

Jean-François Rousseau membre du collectif des opposants à la décharge de Castries Copier