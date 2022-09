Cleanup Day : 1500 mégots et 1m3 de papiers et cartons ramassés au plateau de Lautagne à Valence

L'entreprise de nettoyage 2MS basée à Valence sur le plateau de Lautagne a lancé son opération du Cleanup Day dès vendredi, rassemblant environ 45 employés des sociétés du plateau. Ils ont ramassé les déchets des alentours pendant une heure et demi. Et le résultat est là : "un peu plus de 1500 mégots, 1m3 de papiers et cartons, et la moitié en déchets divers" rapporte Solène Teyssot, de l'entreprise 2MS. "On a également été très surpris du nombre d'encombrants retrouvés : de la ferraille, de la tôle..."

L'opération est internationale, et mobilise des associations et habitants dans 181 pays : le World Cleanup Day, ou la grande journée de nettoyage de la planète a lieu ce samedi 17 septembre.

Rendez-vous à 14 heures ce samedi à Tain l'Hermitage au Parc de l'Europe unie, ou dès 9 heures rue Belle Image en centre-ville de Valence, ou bien dimanche 10 heures place de l'Eglise à Rochemaure, en Ardèche: les opérations de ce weekend de grand nettoyage sont répertoriées comme les autres sur un site dédié.