CleanUp day : des volontaires nettoient les berges de la Vienne à Limoges

Ce samedi, c'était la journée mondiale du nettoyage de notre planète. Ce mouvement né en Estonie touche aujourd'hui plus de 180 pays. Dans le Limousin, de nombreuses actions ont été menées dont une sur les bords de Vienne à Limoges.

"Il faut se retrousser les manches !" Armé d'une pince métallique et d'un sac poubelle, Régis est à la recherche de déchets sur les bords de Vienne. Ce samedi matin, il était à Saint-Priest-Taurion pour nettoyer le village, il a dédié son après-midi aux bords de Vienne à Limoges. "On voit des masques, des mégots de cigarettes... Les gens doivent se responsabiliser !"

Régis et quelques autres volontaires participent au CleanUp Day. La journée mondiale du nettoyage de la planète, c'est la quatrième édition. Née en Estonie, cette action a eu lieu dernièrement en 2019 dans 180 pays, près de 20 millions de personnes se sont alors mobilisées.

Saladier, assiettes et cadavres de bière en plein nature

Pour Guillaume Brancaz, à l'initiative de la mobilisation limougeaude, le dégout prédomine : "Les gens viennent piqueniquer et laissent tout en plan. C'est la moindre des choses de ramasser. Là, en bord de Vienne, si le plastique tombe dans l'eau, les dégâts sur l'environnement sont immenses."

Les volontaires ont bien nettoyé les bords de la Vienne à Limoges. © Radio France - Thomas Vinclair

Régis est venu avec la jeune Lila, 5 ans. Le but est d'aussi sensibiliser les nouvelles générations : "C'est eux qui pourront faire changer les choses. On lui montre qu'il faut trier et jeter dans des sacs. C'est des petits gestes mais qui sont si importants."

En une après-midi, le groupe aura ramassé 7 sacs de 50 litres de déchets.