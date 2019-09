Cleanwalk Challenge : Les jeunes clermontois mobilisés pour ramasser les déchets

À l'occasion de la Cleanwalk Challenge, une nouvelle marche pour ramasser les déchets s'est déroulée hier à Clermont-Ferrand. Organisée par "Youth For Climate Clermont", 35 collégiens et lycéens étaient à la chasse aux détritus de Jaude jusqu'à Dellile.

Clermont-Ferrand, France

Munis de leur sac-poubelle, leur paire de gants et leur pince, ils ont traqué les rues clermontoises à la recherche de tous les déchets. Suite à l'appel de Greta Thunberg afin de mobiliser la jeunesse pour prendre part à la lutte contre le réchauffement climatique, YouthForClimate Clermont Auvergne s'est donné rendez hier à 14 heures sur la place de Jaude. La ville de Clermont-Ferrand avait fourni aux jeunes des pinces ramasse-déchet pour l'après-midi.

Déballage des pinces ramasse-déchet place de Jaude. - Adrien Blettery

"Retrouver des capotes usagées par terre, ça devient commun."

On trouve de tout dans les rues clermontoises et cela agace la jeune Clélia, 13 ans : " retrouver des préservatifs usagers par terre, ça devient commun. On a aussi trouvé des seringues, c'est là où la pince ramasse-déchet nous est utile." D'autres ont même retrouvé de la nourriture pour chiens ou encore des couches déjà utilisées.

Le lieu de rendez-vous était donné devant la statue de Vercingétorix. - Adrien Blettery

"30 jeunes c'est bien ! Mais pas assez"

Clélia regrette aussi que plus de monde ne soit pas assez impliqué. Pour elle, jeunes et moins jeunes sont invités à participer aux marches pour ramasser les déchets. Ce qui est sûr, c'est que la jeune collégienne veut se faire entendre : "Je peux pas dire que j'ai détruit mon futur, celui de mes enfants et celui des animaux et des plantes".

Bilan de cette journée : trois sacs-poubelles de 50 litres pleins de déchets, une dizaine de bouteilles remplies de mégots de cigarettes et une trentaine de bouteilles plastiques et en verre.

La semaine dernière, ils étaient 350 jeunes lycéens et collégiens à manifester afin de protester contre l'inaction de l'Etat sur les questions environnementales. Dans le cadre de la grève mondiale de lutte contre le réchauffement climatique, ces mêmes jeunes organisent un "Sit-in" ce jeudi sur la place de Jaude à partir de 10 heures.