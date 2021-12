Le lycée en murs de bois et de paille du futur écoquartier Saint-Jean à Clermont-Ferrand est en bonne voie. Ce bâtiment de 13 000 m2 de plancher est maintenant hors d'eau. Il doit accueillir 1000 élèves à la rentrée prochaine.

Clermont-Ferrand : le nouveau lycée de bois et de paille, sorti de terre

Le futur lycée n'a pas encore de nom, mais il préfigure le nouveau quartier Saint-Jean, au coeur de l'Eco-Cité Clermont-Métropole. En effet, le bâtiment ossature bois et paille répond à des exigences environnementales très hautes pour le confort des 1000 élèves qu'il doit accueillir à la rentrée prochaine.

Le bois de l'ossature est issu du Massif central et la paille de La Limagne. © Radio France - Claudie Hamon

Conçu par le cabinet CRR Architecture et Eiffage Construction Auvergneont été, le futur lycée constitue le point de départ de ce laboratoire urbain durable construit sur un espace industriel en reconversion. La région a souhaité une conception et une exploitation exemplaires. Le bâtiment de 13 000 m2 de plancher se veut non seulement autonome, mais il doit également tendre vers la neutralité carbone afin d'atteindre le label Energie 4/Carbone 2. Pour cela, un maximum de matériaux biosourcés (issus de la matière organique renouvelable) a été mis en oeuvre.

La paille est insérée dans l'ossature des murs en bois. © Radio France - Claudie Hamon

Pour construire les 11 000 m2 de murs ossature bois, il a fallu 17 000 bottes de paille. De la paille issue de La Limagne et du pin douglas du Massif Central. Pour construire en circuit court, un atelier éphémère a même été monté aux Martres-de-Veyres pour fabriquer à proximité les panneaux murs à ossature bois.

L'escalier monumental en bois du coeur du bâtiment. © Radio France - Claudie Hamon

Par ailleurs, le bâtiment à énergie positive est doté de 1 700 m2 de panneaux solaires et de trois chaudières à granulés de bois.

Actuellement, 150 ouvriers essentiellement d'entreprises locales travaillent sur le chantier qui devrait s'achever l'été prochain. Le coût des travaux s'élève à plus de 41 millions d'euros.

Les logements de fonction du futur lycée. © Radio France - Claudie Hamon

Le site comprend également des logements de fonction pour le personnel administratif ainsi que plusieurs ateliers pour l'enseignement des métiers de l'électricité ou de la sécurité, prévention par exemple.