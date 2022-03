Clermont-Ferrand : extension de la station d'épuration et production de biogaz

Préserver l'environnement et produire de l'énergie grâce à la station d'épuration des Trois Rivières. C'est l'objectif des travaux d'extension lancés par Clermont Auvergne Métropole dans le cadre du schéma de transition énergétique et écologique.

"C'est certainement le plus gros chantier du mandat". Olivier Bianchi ne veut pas seulement parler du coût des travaux estimés à près de 55 millions d'euros, mais aussi de l'intérêt environnemental du projet. Le président de Clermont Auvergne Métropole se félicite de voir cette réalisation aboutir. "C'est une valorisation de déchets, et la fabrication d'une énergie locale pour nous rendre plus autonome énergétiquement, on voit que c'est important dans le contexte actuel".

Un nouveau bassin de stockage est en construction

Ce sont donc près de deux millions de m3 d'eaux usées qui ne seront pas reversés dans le milieu naturel. "Le principal bénéfice concerne l'état écologique des ruisseaux" explique Thierry Collet, responsable du projet pour la Métropole. "On va récupérer les charges supplémentaires dans un nouveau bassin de décantation de 21.000 m3, l'idée c'est de traiter ensuite les boues primaires qui ont la particularité d'être particulièrement méthanogènes". Avec la construction d'une unité de transformation, les boues primaires serviront donc à produire du biogaz.

L'équivalent du chauffage pour 1.400 foyers

Un chantier colossal, confié à Suez. "Mais surtout un projet vertueux" insiste Michel Havard, directeur du développement en charge de l'eau. "L'actualité que nous vivons nous rappelle à quel point l'indépendance énergétique est un enjeu majeur pour la France et l'Europe, et de façon très concrète ce projet apporte une réponse ici à Clermont-Ferrand". A terme, ce sont 14 GWh par an de biogaz qui seront produits, soit l'équivalent du chauffage pour 1.400 foyers. Les travaux doivent se terminer en 2024. Financés pour 35 millions d'euros par la Métropole, un peu plus de 20 millions pour l'Agence de l'eau, et la Région.