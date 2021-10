Clermont-Ferrand : la métropole poursuit l'extension de ses réseaux de chaleur vers le sud

Après Royat et Clermont nord, la chaleur renouvelable se déploie dans le sud de la ville, vers le quartier Saint-Jacques, une partie de Beaumont et d'Aubière. Premier coup de pioche dans un an.

D'ici 2026, 70 km de réseau devraient fournir de l'eau chaude et du chauffage à 20 000 logements, exclusivement des bâtiments publics et collectifs. De la chaleur locale et renouvelable produite par nos déchets et revalorisés sur le site de Vernéa.

Pour l'instant, quatre réseaux de chaleur sont connectés à Royat, Beaumont et deux à Clermont nord. Une extension de 15 km, en cours de déploiement permettra d'ici fin 2022, d'alimenter 4 000 logements supplémentaires sur les secteurs de Estaing, de la gare, de république, jusqu'au 92e RI ou le site Cataroux Michelin.

Laurent Battut et Olivier Bianchi. - @clermont auvergne métropole

Une extension est prévue sur le quartier Saint-Jacques, Beaumont et Aubière. 34 km de canalisation devront alimenter le Campus des Cézeaux, le CHU Montpied, le Centre Jean-Perrin, le CROUS. Ce grand projet prévoit également la démolition de la chaufferie connectée aux logements d'Assemblia. Les travaux devraient durer jusqu'en 2024.

Le pôle Vernéa poursuit sa diversité de production d'énergie. Les déchets ultimes enfouis à Puy-Long produisent du bio gaz, et bientôt une centrale photovoltaïque fournira de l'électricité à 10 000 habitants supplémentaires. Le surplus de chaleur pourrait à terme chauffer des serres maraîchères situées à proximité du site.

Pour construire ces réseaux de chaleur, 66 millions d'argent public ont été investis. Cette énergie vertueuse locale est bonne pour la planète. C'est l'équivalent en CO2 de 11 000 voitures retirées de la circulation par jour.