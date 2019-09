Clermont-Ferrand : bientôt un lycée en bois et en paille dans le quartier Saint-Jean

Le futur lycée que va construire la Région dans le quartier Saint-Jean, à Clermont-Ferrand, sera innovant à plus d'un titre. Construit en bois et en paille, il produira plus d'énergie qu'il n'en consommera. Et ce sont des entreprises locales qui travailleront sur ce chantier.