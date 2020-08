Clermont-Ferrand : place Delille, on cuit

Une étude menée par le laboratoire du Cerema de Clermont montre qu'en période de canicule, il fait jusqu'à 5°C plus chaud place Delille qu'aux alentours. Et ces températures peinent à redescendre la nuit.

La place Delille est un îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire un lieu où les températures sont plus élevées qu'en périphérie en période de canicule et qui peine à se rafraîchir de nuit. Les jeunes qui viennent y flâner ou jouer au foot ne s'en rendent pas forcément compte. Mais les personnes plus âgées, donc plus fragiles, y sont plus sensibles. Nathalie, la soixantaine, attend, comme chaque jour, son bus place Delille. Elle le remarque, il y fait plus chaud qu'ailleurs : "Surtout avec la canicule ! Moi j'essaie d'aller dans un autre endroit, parce que là, ça réverbère, il fait vraiment chaud. Les bancs sont tellement chauds qu'on ne peut plus s'asseoir les jours de canicule !"

Alors Nathalie préfère faire son trajet quotidien jusqu'au Salins à pieds. Une chaleur qui oblige riverains et passants à changer leurs habitudes : c'est une des caractéristiques des îlots de chaleur urbains. Pour Roland Cotte, directeur du Cerema, le laboratoire qui a mené l'étude, la place Delille est emblématique du phénomène. "Place Delille, on a une intensité maximum de l'effet d'îlot de chaleur urbain qui a été observé pendant la canicule de l'été 2019, avec des températures allant de 3°C à 5°C plus chaudes qu'à l'extérieur. Pendant la canicule de 2003, on a pu mesurer une différence de température _jusqu'à 8°C_."

Pourtant, des arbres entourent la place et la fontaine procure un peu de fraîcheur... Pas assez pour compenser l'apport de chaleur des matériaux minéraux du mobilier urbain, qui captent la chaleur la journée, la conservent, et la rediffusent la nuit. Les activités humaines ne sont bien-sûr pas étrangères au phénomène. Le passage des bus et les climatisations sont aussi sources de chaleur autour de la place.

Plusieurs îlots de chaleur à Clermont

L'étude a été menée place Delille car la métropole Clermont Auvergne prévoit de la réaménager. Le Cerema en a profité pour mesurer les températures d'autres lieux. La place de Jaude et le parvis de la gare, qui disposent de peu de zones d'ombre, peuvent aussi être qualifiés d'îlots de chaleur urbains.

Pour Roland Cotte, ces enjeux de chaleurs urbaines sont "majeurs à prendre en compte" dans les nouveaux aménagements. "Au regard des projections climatiques du GIEC, ces phénomènes ne vont que s'amplifier à l'avenir.", alerte le directeur du laboratoire. Penser à davantage de verdure et de points d'eau est une solution, mais pour le chercheur, il sera aussi essentiel d'apprendre à vivre avec ces nouvelles chaleurs et à s'en protéger, en changeant par exemple nos horaires de sortie.