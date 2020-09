Clermont-Ferrand : un nouveau square financé par le budget participatif de la ville

Implanté au milieu des immeubles flambant neufs du quartier Estaing, à deux pas de la faculté de chirurgie dentaire et du CHU, le square Gabriel Pasturel se veut un vaste espace de détente où les habitants peuvent venir pique-niquer, se reposer entre voisins, et les enfants jouer en toute sécurité.

Le square Gabriel Pasturel est un espace ludique et de détente. © Radio France - Claudie Hamon

Roxanna-Maria Triboi, une habitante du quartier, également architecte urbaniste, a tout de suite imaginé ce lieu : "Il n'y avait pas d'endroit où les enfants des différents immeubles pouvaient jouer ensemble" explique-t-elle. "C'est un grand plaisir, aujourd'hui, de les voir s'amuser de mon balcon. J'ai souhaité un lieu rustique avec plein d'arbres, des bacs de culture, comme une sorte de jardin partagé."

Les bacs de culture du square Gabriel Pasturel. © Radio France - Claudie Hamon

D'ailleurs, son fils de neuf ans aimerait bien poursuivre son projet de jardin partagé, en construisant un abri de jardin, un composteur, cette fois dans le cadre du budget Ecocitoyen mis en place par le département du Puy-de-Dôme.

Roxanna Maria Triboi a conçu un espace vert ludique et convivial. © Radio France - Claudie Hamon

A moins de 10 minutes d'un espace vert

Pour Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, c'est la première inauguration de son nouveau mandat : "Il y en aura beaucoup d'autres, des inaugurations de squares ou de parcs. J'ai promis qu'à la fin de ce mandat, chaque Clermontois sera à moins de 10 minutes à pied d'un espace vert."

Un espace de jeux sécurisé pour les enfants. © Radio France - Claudie Hamon

"On m'a souvent reproché de bétonner la ville, je rappelle simplement que depuis notre dernier plan local d'urbanisme, on a décidé qu'il n'y avait plus d'agrandissement de la ville. Ici, c'est une ancienne friche industrielle Michelin. On remplace des usines par des logements, des facs, des entreprises. J'assume pleinement la politique qu'on mène pour le bien-être des habitants. Finalement c'est ça être écologiste."

L'aménagement du square Gabriel Pasturel a coûté 123 000 euros.