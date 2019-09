Clermont-Ferrand: une tribune pour appeler à agir face à l'urgence climatique

Il y a eu la manifestation des lycéens vendredi et la manifestation pour le climat samedi, Dans le même temps, un peu plus de 130 clermontois viennent de signer une tribune pour agir face à l'urgence. Ils veulent agir vite afin de peser sur les futures décisions politiques locales.

Elle a été publiée sur Facebook mercredi dernier, sur la page Nous Sommes Prê.t.s - Clermont-Ferrand tout juste créée. Le titre de cette tribune signée par 130 personnes: "Agir ici, maintenant et ensemble!"

Ils sont universitaires, militants, jeunes, retraités et tous concernés par le problème du réchauffement climatique. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'agir. D'un petit noyau au départ, ils ont largement dépassé le cap de la centaine et les réseaux sociaux devraient encore amplifier le mouvement. Pour eux, nous sommes "acteurs d'un moment historique, face au plus grand défi que nos sociétés n'aient jamais eu à résoudre".

Une version de penser global, agir local

Avec la conviction qu'il est possible d'agir localement. Selon les experts du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat); 50 à 70% des leviers d'action se situent à l'échelle locale. Il est donc indispensable de prendre ses responsabilités au niveau de l'agglomération clermontoise.

Il est urgent d'agir et les élections municipales de mars 2020 sont une bonne occasion de le rappeler. Les signataires plaident pour une métropole démocratique, économique et solidaire, ce qui veut dire changer les pratiques actuelles, consommer local, modifier ses habitudes de déplacement , etc...

Nous pourrions continuer à faire comme avant, tout en parsemant nos actions de petits gestes écologiques. Ce ne sera pas suffisant.

Cette tribune est donc destinée à inciter les politiques à agir rapidement. Il n'est pas question de devenir un parti politique mais d'être plutôt une sorte de lobby créé face à l'urgence climatique.