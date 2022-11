Climat : à bord du navire "Le Français", de jeunes malouins au chevet des pôles

Le réchauffement climatique et les solutions pour inverser la tendance étaient au centre de la dernière COP 27 qui vient de s'achever en Egypte. Face au défi climatique, l'éducation est un enjeu primordial. Et depuis deux semaines, plus de 500 jeunes malouins, du CM1 à la Terminale, issus de 11 établissements et des centres sociaux sont sensibilisés à la beauté et la fragilité des pôles à bord du navire "Le Français". Ce 3 mats barque, véritable école des pôles, est amarré jusqu'à vendredi 25 novembre quai Duguay Trouin à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Emerveillement et interrogations

L'ambiance est studieuse dans la cale du Français, ce grand voilier, à l'origine navire de charge baltique construit au Danemark et complètement réaménagé avec les dernières technologies, équipements et instruments de navigation. Une dizaine d'enfants de CM1 de l'école Rocabey, écoutent attentivement l'animatrice qui leur fait découvrir grâce à la vidéo un monde à la faune très riche "on voit des pingouins, des manchots et des animaux que je n'ai jamais vus dans ma vie" s'émerveille Lola "il y a plusieurs espèces de manchots" souligne Julian très impressionné par les aurores boréales. Mais ce monde merveilleux est en souffrance "il faut faire très attention" explique Maïna "on a vu en images que l'Arctique se réduisait".

On découvre énormément de connaissances qui sont dans les programmes de l'Education Nationale que ce soit la classification des espèces, la géographie et la découverte de l'écologie et de la préservation de la planète - Camille Crusson, professeure des écoles

Le navire "Le Français" , l'école des pôles, amarré quai Duguay Trouin à Saint-Malo © Radio France - Loïck Guellec

Un message positif

Pour les responsables de l'école des Pôles, il ne s'agit pas d'avoir un discours anxiogène et pessimiste. Au contraire, c'est par la connaissance qu'on peut défendre un monde si fragile. "Le message passe beaucoup plus facilement quand on montre aux enfants les merveilles des pôles et qu'on leur fait comprendre que ce qui se passe chez nous, que nos actions au quotidien à Saint-Malo ou ailleurs en France peuvent avoir des impacts sur ces régions" insiste Oriane Laromiguière, animatrice et responsable communication "en contrepartie, ce qui se passe dans ces régions a des conséquences sur nos vie".

Le navire "Le Français" appareille ce vendredi soir pour le port du Légué à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor). Des classes briochines seront accueillies à partir du lundi 28 novembre et pendant trois semaines.

