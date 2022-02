Climat : "On a créé un nouvel atlas de l'écoulement des glaciers", annonce un chercheur grenoblois

L'Institut des Géosciences de Grenoble a révélé ce lundi 7 février, en partenariat avec le CNRS, une étude impressionnante. Des chercheurs ont modélisé l'épaisseur de tous les glaciers dans le monde, et leur vitesse d'écoulement. Des données essentielles pour anticiper le changement climatique.

Ce sont des données essentielles, qui permettent de mieux comprendre le réchauffement climatique et surtout d'évaluer ses conséquences. L'Institut des Géosciences de Grenoble a révélé ce lundi 7 février, en partenariat avec le CNRS, une étude majeure sur l'état des glaciers dans le monde. Des données qui donnent "une nouvelle vision", estime le chercheur grenoblois en charge de l'étude, Romain Millan.

Vous êtes chercheur au CNRS, en poste à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Vous avez mené cette étude. En résumé, on peut dire que vous avez calculé l'épaisseur de tous les glaciers du monde ?

Romain Millan : Oui, c'est ça. En fait, on a une idée assez peu précise des stocks de glace contenus dans les glaciers aujourd'hui. C'est dû au fait que les glaciers sont répartis partout à la surface de la Terre et donc c'est très compliqué d'aller les mesurer tous directement. Donc, en fait, on est obligé d'utiliser des mesures indirectes faites depuis l'espace, c'est ce qu'on a essayé de faire. Dans cette étude, on a utilisé des centaines de milliers d'images satellites et, à partir de tout cela, on a cartographié les volumes de glaces sur la terre et surtout une autre donnée essentielle : la vitesse à laquelle s'écoulent les glaciers. Donc on a formé vraiment un nouvel atlas de l'écoulement, ce qui nous a permis de recalculer les stocks d'eau de tous les glaciers de la Terre.

Et quel est votre verdict ? Qu'est ce que vous avez appris ?

Ce qu'on constate, c'est que ces données spatiales donnent vraiment une nouvelle vision des stocks d'eau dans les glaciers. Et ça a des impacts, évidemment, sur les ressources en eau potable, particulièrement dans des régions sensibles comme les Andes. En Bolivie, par exemple, des millions de personnes dépendent des ressources en eau qui arrivent des glaciers, de même que dans l'Himalaya.

Donc, on s'est aperçu par exemple que dans les Andes, il y avait moins d'eau stockée dans les glaciers. Par contre, dans l'Himalaya, il y a plus de ressources en eau, ce qui réduit un peu la pression sur ces populations.

Et les glaciers n'ont pas la même vitesse d'écoulement dans le monde ?

Oui effectivement. Après, nous nous sommes attelés en particulier à quantifier les volumes de glace à un instant T. Mais ça ne change pas le constat de base : le fait que les glaciers fondent très rapidement, et effectivement à différentes vitesses dans certaines parties du monde.

Et dans les Alpes, comment ça évolue ?

Dans les Alpes, on a la chance d'avoir des glaciers qui sont très suivis. Donc, on a une bonne connaissance des volumes de glace qui sont stockés : on a environ 120 kilomètres cubes de glace dans les glaciers des Alpes européennes. Mais ce volume fond à toute vitesse, ce qui est assez alarmant.

Parlons des conséquences de votre étude. À quoi va-t-elle "servir" ? Le GIEC, notamment, va réutiliser vos données pour évaluer les conséquences du changement climatique ?

Tout à fait, on va mettre à disposition toutes les données de cette étude, en accès libre au public. Et on espère que ce sera repris par les personnes de la communauté scientifique pour réévaluer l'évolution des ressources en eau, mais aussi l'évolution de la contribution des glaciers aux niveaux marins dans le futur.

Nous espérons aussi qu'il y aura un focus sur ces régions comme les Andes ou l'Himalaya, qui sont très vulnérables à l'évolution des glaciers, notamment pour cette disponibilité en eau qui est fondamentale pour ces populations.

Et vous, à l'IGE de Grenoble, vous allez aussi poursuivre le travail et évaluer comment les glaciers vont évoluer dans les années qui viennent ?

Oui, c'est c'est un travail que nous poursuivons. Nous avons des doctorants et des post-doctorants qui vont utiliser ces données pour évaluer comment les stocks d'eau évoluent dans le temps. Après, il y a également un problème de financement dans la recherche. On est en constante recherche de financements pour essayer d'étendre ce travail et c'est très compliqué.

Même dans un domaine "en vogue" comme le réchauffement climatique ?

Oui, c'est toujours compliqué. On passe beaucoup de temps à répondre à des appels à projets. Les chercheurs passent presque plus de temps à cela qu'à mener leurs propres recherches. Et il y a aussi un problème au niveau de l'embauche. Il y a très peu de postes de recherche, même sur des sujets "en vogue", comme le changement climatique.