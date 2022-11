Climat : accord "historique" à la COP 27 en Egypte sur un fonds pour les pays pauvres

Un accord a été trouvé ce dimanche à l'aube, peu après 4h du matin (heure française) à la COP 27 de Charm-el-Cheikh, la grande conférence sur le climat en Egypte. Il a fallu repousser les discussions d'environ 36 heures (elles devaient s'achever initialement vendredi soir) pour arracher un accord aux forceps entre les 196 pays participants.

Un fonds spécifique pour les pays "les plus vulnérables"

La résolution la plus emblématique acte la compensation par les pays riches des dégâts causés par le changement climatique dans les pays les plus pauvres. Ce fameux dossier des "pertes et dommages" qui a failli faire dérailler la conférence, avant un compromis de dernière minute, autour de la création d'un fonds financier spécifique. La vraie bataille pour savoir qui paiera ou recevra quoi commencera plus tard mais plusieurs ONG ont déjà salué un accord "historique". Car jusqu'à présent, les pays riches, ceux qui polluent le plus, refusaient ce principe. Ils ont quand même insisté pour que le fond soit fléché explicitement vers les pays les "plus vulnérables".

Déception concernant la réduction des gaz à effet de serre

Un texte a finalement aussi été adopté sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup craignaient un recul par rapport aux ambitions des Cop précédentes. Au final, le texte négocié appelle à une réduction "rapide" des émissions et réaffirme l'objectif de l'accord de Paris de contenir le réchauffement de la planète à 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

Un pas en avant trop court

Le chef de l'ONU a regretté malgré tout un manque d'ambition pour "drastiquement réduire" les émissions de gaz à effet de serre. Et l'Union européenne s'est aussi déclarée "déçue" dimanche matin par ce manque d'ambition. "Ce que nous avons là, c'est un pas en avant trop court pour les habitants de la planète. Il ne fournit pas assez d'efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leurs réductions d'émissions", a estimé dans un discours enflammé le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans à la session plénière finale après deux semaines de conférence.

De nombreux pays souhaitaient une mention de la réduction de l'utilisation du pétrole et du gaz, et pas uniquement des subventions aux énergies fossiles.