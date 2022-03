Climat : aucun programme des candidats à la présidentielle ne respecte l'Accord de Paris selon une association

Aucun programme des douze candidats à l'élection présidentielle n'est en mesure de respecter l'Accord de Paris de 2015, selon une analyse programmatique de l'association spécialisée dans la transition énergétique Les Shifters, en partenariat avec franceinfo, et publiée ce mardi.

Les projets des candidats à la présidentielle "ne sont pas à la hauteur du danger de la crise climatique", selon l'analyse de The Shift Project publiée ce mardi dans plusieurs médias dont franceinfo. Le groupe de réflexion estime qu’aucun candidat à l’Elysée ne propose une "approche systémique", articulée, précise et chiffrée, qui permette de respecter l'Accord de Paris de 2015. Comme les 194 autres signataires, la France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Mais aucun des candidats "ne présente un plan avec des mesures assez cohérentes et détaillées" pour que son programme puisse être qualifié de "très proche" de l'accord de Paris, estime le think tank, présidé par Jean-Marc Jancovici.

Aucun candidat ne remplit pleinement les objectifs de l'accord de Paris

Sobriété, énergie nucléaire et renouvelables... L'association a étudié les principales propositions des candidats pour décarboner la France durant les cinq prochaines années. Les Shifters ont évalué les programmes à travers le prisme de la Stratégie nationale bas carbone. Feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique, elle donne des orientations pour mettre en œuvre dans plusieurs secteurs d’activité (transports, bâtiments, agriculture, forêts, industrie, énergies et déchets) la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable.

Résultat : les deux candidats dont le programme est le plus en adéquation avec les objectifs de l'accord de Paris sont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. D'après l'association, le programme du candidat de la France insoumise est "complet" sur l'environnement puisqu'il "couvre la totalité des secteurs". Le candidat de La France insoumise est, toujours selon Les Shifters, "l'un des rares à traiter de la consommation de viande et propose notamment la sortie de l'élevage industriel."

"Des mesures contraires" aux objectifs dans le programme du RN

Les trois candidats qui, selon l'association, en sont le plus éloignés, sont Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle, qui "présentent même des mesures contraires" aux objectifs. Dans le détail, le programme de la candidate du Rassemblement national "n'aborde que de façon partielle" les objectifs fixés par l'accord de Paris. "D'autres mesures vont à l'encontre des objectifs, comme l'arrêt des projets éoliens et la baisse de la TVA sur toutes les énergies", note Les Shifters.

Concernant le président sortant Emmanuel Macron, ses propositions sont "généralement cohérentes" avec les objectifs de l'accord de Paris, "comme sa volonté de construire de nouveaux réacteurs nucléaires ou de décarboner l'industrie lourde." Cependant, selon l'association, la sobriété est "absente" de son programme, tout comme le développement du ferroviaire, la réorientation des subventions et investissements défavorables au climat, l'accompagnement social de la transition ou encore la préservation des sols.