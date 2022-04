Climat : "C'est un problème qui nous appartient à tous", alerte une glaciologue berrichonne

Il faut agir maintenant pour sauver la planète. Les experts du Giec, les experts climat de l'ONU, ont publié lundi 4 avril un nouveau rapport où ils font des préconisations pour que la Terre reste "vivable". Les scientifiques alertent sur l'urgence climatique et espèrent des actions concrètes et rapides.

"Ce qu'il se passe dans une région a forcément un impact sur les autres", prévient Lydie Lescarmontier, spécialiste des pôles et des icebergs, intervenante lors de la COP 26. Invitée de France Bleu Berry, elle fait le point sur les changements climatiques qu'elle a pu observer au cours de ses travaux. Cette scientifique berruyère a été classée parmi les 40 Françaises les plus influentes de 2021, d'après le magazine Forbes.

Vous avez longtemps étudié les changements climatiques depuis les pôles. Qu'avez-vous vu là-bas ?

Lydie Lescarmontier : "J'ai beaucoup travaillé en Arctique et j'ai été beaucoup frappée de voir des changements qui se faisaient à l'échelle d'une année sur deux, de voir des glaciers qui reculaient de plusieurs mètres en très peu de temps. À tel point que je ne reconnaissais pas certains paysages que je visitais régulièrement.

L'Arctique est un endroit assez particulier puisque le réchauffement y est trois fois plus rapide que dans le reste de la planète. Ces changements sont extrêmement frappants."

Vu du Berry, les pôles et la banquise paraissent très loin...

"Partout où nous sommes, nous avons un impact sur les pôles. Il y a vraiment une très grande connexion entre nos actions, nos émissions de gaz à effet de serre et ce qu'il se passe ensuite dans ces régions-là.

Et puis, tout est lié. Ces régions sont extrêmement importantes pour faire fonctionner le climat tel qu'on le connait aujourd'hui. C'est grâce à ces régions qu'on crée notamment des courants très profonds qui vont homogénéiser les contenus en sel, en température de l'eau, qui vont créer certains phénomènes météorologiques. Ce qu'il se passe dans une région a forcément un impact sur les autres."

Concrètement, comment ces changements climatiques vont-ils se traduire dans l'Indre et le Cher ?

"On les observe déjà depuis ces dernières années avec des extrêmes de températures de plus en plus importants en été, des inondations extrêmement fortes, des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Et plus on augmentera la température globale, plus ces changements vont s'amplifier."

Vous intervenez dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Avez-vous le sentiment que la jeune génération a pleinement conscience des enjeux climatiques ?

"C'est quelque chose d'assez positif de voir que l'appréciation de notre impact sur notre environnement est très forte chez les jeunes, parce qu'ils ont grandi en travaillant sur le développement durable, le recyclage...

Quand j'interviens dans des écoles primaires, j'ai en face de moi des élèves qui savent ce qu'est la banquise, les glaciers et qui connaissent notre impact sur cet environnement. Ils se sont emparés de ces enjeux, beaucoup plus que nous ou que les générations plus anciennes. Ça montre que ça rentre dans notre éducation, même si cette éducation doit se faire à tous les niveaux, et pas seulement au niveau des jeunes."

À notre échelle, on peut tous faire quelque chose ? Les petits gestes comptent ?

"Oui, je pense que l'effet de l'image est aussi extrêmement important. C'est important que l'ensemble des populations, les citoyens, les gouvernements, les industries, s'emparent de ce problème, puisqu'on est tous responsables d'émissions, plus ou moins fortes. C'est un problème qui nous appartient à tous et c'est à nous d'avancer ensemble."