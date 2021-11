Alors que les débats sur le climat se poursuivent à la COP26 à Glasgow en Ecosse jusqu'à vendredi, la Région Occitanie appelle à une accélération des solutions locales pour lutter contre le réchauffement climatique. Agnès Langevine, vice-présidente déléguée au Climat au Conseil Régional d'Occitanie rentre tout juste de la COP26 où elle a présenté le Pacte Vert mis en place dans la région.

Une COP 26 décevante et motivante à la fois

Elle est déçue et optimiste à la fois par la COP 26," il y a de la frustration et de la déception parce que les engagements étatiques ne sont pas encore au niveau de l'enjeu de limitation de la température en terme de sortie des fossiles, du charbon ou même en terme de financement. Pour autant, on revient de la COP 26 extrêmement motivé et mobilisé parce que ce sont réunies des forces de la société civile, des ONG, des associations et des collectivités locales de façon importante avec la jeunesse qui demande moins de blabla ou des représentants des pays du Sud qui sont déjà fortement impactés par le réchauffement climatique alors que eux-mêmes n'y sont que très peu dans la dégradation du climat". Selon la déléguée au Climat, les initiatives locales doivent prendre le pas sur les Etats qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, "mais malheureusement, aujourd'hui, seuls les Etats peuvent négocier".

Des solutions locales pour lutter contre le réchauffement climatique

Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie revendique des solutions locales pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle a notamment annoncé un Plan NOÉ un plan Nature à l'horizon juin 2022 et un Fonds Souverain de la Transition Écologique car le temps presse. Le récent rapport RECO (Réseau indépendant d’expertise sur les changements climatiques en Occitanie) publié en octobre dernier montre qu'en un siècle les températures en Occitanie ont augmenté de 1,8 °C en moyenne et prévoit une hausse de 2,5 °C au-delà de 2025 si rien n'est fait.

La Méditerranée sera la région habitée la plus touchée par le réchauffement climatique selon le GIEC

Dès 2013, les experts du GIEC ont identifié la région méditerranéenne comme "le point chaud du réchauffement climatique". En effet, le pourtour méditerranéen est particulièrement vulnérable parce qu'il cumule les risques climatiques. Les récents incendies très violents en Grèce et les inondations l'ont démontré. Autre raison, les 21 pays de cette zone sont très peuplés. Aujourd'hui, la Méditerranée est la deuxième région très surveillée après l'Arctique.

Des données scientifiques chiffrées qui font dire à Agnès Langevine que "nous avons huit ans pour agir". L'élue appelle de ses vœux l'implication "du maillon régional dans les négociations pour atteindre une transition écologique opérationnelle".

Agnès Langevine, vice-présidente déléguée au Climat à la Région Occitanie Copier