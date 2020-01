Climat : Emmanuel Macron envisage un référendum sur des propositions fortes de la Convention citoyenne

Paris, France

Lors de sa première rencontre vendredi soir avec les 150 Français qui participent à la Convention citoyenne sur le climat à Paris, Emmanuel Macron s'est déclaré en faveur d'un référendum sur les propositions fortes pour lutter contre le réchauffement climatique.

« Je pense qu'il faut sur quelques mesures en appeler à un référendum, car c'est ce qui permettra de partager avec tout le monde la préoccupation sur le sujet », a déclaré le Président de la République lors d'une séance de questions-réponses avec les membres de la Convention. La décision sera prise à la fin des travaux de la convention citoyenne qui doit remettre ses conclusions début avril.

C'est à la demande des membres de la convention citoyenne que le Président de la République a participé vendredi soir à cette rencontre au siège du Conseil économique, social et environnemental à Paris.

Réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre

150 Français, hommes et femmes, tirés au sort à partir des listes électorales et des listes d'abonnés téléphoniques, font partie de cette Convention citoyenne, lancée au printemps 2019 en réponse au grand débat national, né de la crise des gilets jaunes et du rejet de la hausse de la taxe carbone.

Les membres de la Convention citoyenne pour le climat planchent depuis quatre mois sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990.