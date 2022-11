Climat et Cop 27 : "Le pire n'est jamais sûr mais la situation est vraiment très préoccupante"

Emmanuel Macron va présenter les avancées concrètes de la France en matière de protection de l'environnement à l'occasion de la COP 27. Peut-on encore sauver la planète ? Difficile de se prononcer pour Natacha Gondran Professeur à l'école des mines de Saint-Etienne. Invitée de France Bleu ce matin, elle insiste sur le fait de ne pas laisser les jeunes générations seules face à ces problématiques.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous travaillez sur les limites planétaires. Qu'est ce que c'est concrètement ? Les limites planétaires ?

Natacha Gondran, Professeur à l'école des mines de Saint-Etienne et membre du laboratoire environnement, ville et société : Les limites planétaires, ce sont neuf thèmes de préoccupation majeure qui font l'objet de seuils de basculement écologique. Aujourd'hui, on va parler du changement climatique, par exemple. Si on dépasse certains seuils, on risque de déclencher des effets qui vont venir augmenter le problème. Par exemple, on entend souvent parler du permafrost. On décèle des terres qui sont gelées en permanence, qui viennent se dégeler du fait de l'augmentation de la température moyenne mondiale et qui vont émettre du méthane (un puissant gaz à effet de serre) et qui vont venir renforcer encore plus la problématique du changement climatique. Il y a donc neuf thèmes comme ça, qui s'ils sont dépassés, risquent de changer l'état d'équilibre de la planète et de nous faire entrer dans un état d'équilibre qui est potentiellement beaucoup moins agréable à vivre que celui que l'on connaît actuellement.

Le pire n'est jamais sûr mais les scientifiques s'accordent aujourd'hui tous pour dire que la situation est vraiment très préoccupante

On ne les a pas encore dépassé ces seuils là ?

Comme on n'a qu'une seule planète, on ne peut pas faire des essais sur une autre planète. Donc il y a des modèles qui viennent simuler ces changements et il y a des zones d'incertitudes. On ne sait pas exactement où sont ces seuils mais on peut savoir que sur certains sujets, comme par exemple le changement climatique, mais aussi la biodiversité, les cycles de l'azote et du phosphore, on est dans la zone d'incertitude, voire dans la zone rouge et qu'il faut prendre en compte des mesures très rapidement pour pouvoir rester dans ce que les géologues appellent l'Holocène. C'est la période que l'on connaît depuis 10 000 ans, une période exceptionnellement stable et qui a permis le développement humain.

Ça veut dire qu'on ne peut pas encore dire clairement aujourd'hui que c'est foutu et qu'on va droit dans le mur ?

Alors, les scientifiques n'aiment pas vraiment se prononcer là dessus. Je me fie au rapport que fait le GIEC. Il ne dit pas encore que c'est foutu parce que derrière, il y a tout un tas d'enjeux à la fois politiques et sociaux. Le pire n'est jamais sûr mais les scientifiques s'accordent aujourd'hui tous pour dire que la situation est vraiment très préoccupante. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aujourd'hui changer l'évolution de nos courbes d'émissions. Il faut commencer à réduire fortement nos émissions au niveau mondial pour rester dans notre période de stabilité.

Les experts, les scientifiques sont tous d'accord. Pourtant, on a l'impression que parfois ils crient dans le vide. C'est pas désespérant au bout d'un moment ?

C'est le problème de la complexité du système. On parle aujourd'hui de l'aide financière pour aider les ménages qui sont les plus précaires à payer leur fioul. Il y a des enjeux sociaux très forts quand on remet en cause le mode de fonctionnement de notre système économique. Donc la solution n'est pas simple. Une autre limite planétaire, c'est la couche d'ozone. Là, la solution était beaucoup plus simple : en 1987, on a interdit les chlorofluorocarbones, qui étaient les molécules à l'origine de la problématique. Le problème a pu être résolu entre guillemets relativement facilement, même si, 30 ans après, le problème n'est pas encore totalement réglé. Sur le changement climatique on est dans une problématique tellement systémique, tellement complexe, avec des imbrication d'enjeux économiques, sociaux et écologiques que la situation n'est pas si simple à résoudre.

Il ne faut pas laisser les jeunes seuls face à ces problématiques

Qu'est ce que vous pensez de ces actions de désobéissance civile de certains scientifiques ou de jeunes qui se manifestent sur des actions coup d'éclat ?

Je suis pas spécialiste des politiques publiques. Par contre, plutôt que de venir braquer la caméra sur l'acte réalisé, moi je pense aux gens qui ont fait ça, en particulier quand ce sont des jeunes comme ceux qui vont s'enchaîner, par exemple sur des courts de tennis ou des terrains de foot. Je me dis que s'ils en arrivent à de telles extrémités, parce que derrière ils peuvent avoir des conséquences juridiques, c'est qu'ils ont une émotion très forte de. Par rapport à leur futur. Je pense que nos générations ont un devoir vis à vis des jeunes générations. Ils lisent les aspects scientifiques et sont très très bien formés. Ils ont un niveau de conscience écologique bien plus élevé que la moyenne des générations au dessus. Il ne faut pas les laisser seuls face à ces problématiques.