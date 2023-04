Climat : "il y a encore énormément de climatosceptiques", regrette la glaciologue Heïdi Sevestre

France Bleu Pays de Savoie - Dans votre dernier livre "Sentinelle du climat" , vous racontez ce constat lors de vos voyages autour du monde : les glaciers fondent. On le sait. Vous dites que ça commence à être un vrai problème pour nous ?

Heïdi Sevestre - Exactement. L'idée de ce livre c'est d'emmener les lecteurs dans les coulisses du monde de la glaciologie, d'expliquer ce que je vois au travers des expéditions de recherche que je fais partout dans le monde. Ce que l'on voit nous les scientifiques sur le terrain, est absolument terrifiant. Les glaciers, que ce soit les glaciers des Alpes où d'ailleurs se prennent le changement climatique en pleine face. Et cela affecte directement les populations humaines.

Mais on le sait, il y a notamment les rapports du GIEC. Il faut quand même le redire et l'écrire ?

Il est urgent de rendre notre science accessible au plus grand nombre. Je pense qu'on se met un petit peu le doigt dans l'œil si on pense que tout le monde est au courant exactement de ce qui se passe, que tout le monde comprend la crise et l'urgence dans laquelle on est. Il y a encore énormément de climatosceptiques, notamment dans notre beau pays. Mon travail aujourd'hui, c'est certes d'être scientifique, d'étudier ce qui se passe sur le terrain, mais d'aller au-delà. Notre science n'a pas d'impact si elle n'est pas communiquée directement, d'humain à humain. Dans ce livre, on veut leur redonner confiance dans la science, les amener dans les coulisses de ce qui se passe dans notre travail scientifique. Pour leur faire bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour éviter une disparition totale des glaciers mais seulement si on agit dès aujourd'hui.

On fait quoi ?

Ça commence par nous mêmes : utilisons notre cercle d'influence, notre famille, nos amis, nos collègues de travail. Calculez l'empreinte carbone de votre famille, de votre établissement scolaire, de votre entreprise, de votre collectivité pour essayer d'améliorer au moins une ou plusieurs parties de cette empreinte carbone. Au niveau individuel, on peut faire une partie du chemin. L'autre partie va être dans les mains des collectivités et de nos dirigeants. Il faut aller voter, c'est extrêmement important. Voter pour des gens qui comprennent l'urgence climatique, qui ont envie d'agir. Il ne faut pas hésiter à utiliser sa voix quand on voit que les choses ne vont pas dans le bon sens.

Il y a des choses qui avancent, mais pas assez vite. Il y a quelques années, on n'imaginait pas un ministre parler de la France à plus quatre degrés, d'un plan sécheresse, d'un plan eau. On sait que la France devrait réduire ses gaz à effet de serre deux à trois fois plus rapidement qu'on ne le fait aujourd'hui. Le temps politique n'est pas tout à fait en adéquation avec ce qui se passe au niveau climatique. On est vraiment dans une course contre la montre, notre gouvernement et nos entreprises doivent se mettent à la hauteur du défi climatique.

Vous êtes née en Haute-Savoie. Est-ce qu'on peut encore sauver les glaciers en France ?

Si on reste sur notre trajectoire actuelle d'utilisation d'énergies fossiles et d'émissions de gaz à effet de serre, on pourrait assister à une disparition quasi totale des glaciers des Alpes d'ici la fin du siècle. Mais ce n'est pas inéluctable si on arrive à réduire le plus vite possible notre utilisation des énergies fossiles : le fuel, le diesel, le charbon, le gaz naturel, qui attaquent directement nos beaux glaciers des Alpes, nos châteaux d'eau qui nous apportent une quantité d'eau extraordinaire pendant les mois d'été. Au mois d'avril 2023, on peut vraiment décider de l'avenir des glaciers des Alpes. S'ils disparaissent, ça va être dramatiques pour les populations des Alpes.