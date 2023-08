Climat : juillet 2023 est le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon Copernicus

Juillet 2023 est officiellement le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre

Ce record inquiétant était déjà pressenti par l'Organisation météorologique mondiale, il est confirmé ce mardi par Copernicus. Le programme de l'Union européenne, qui collecte et restitue des données climatiques, indique que juillet 2023 est le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Dans son dernier rapport, consulté par franceinfo et France Inter, Copernicus précise que la température moyenne globale atteint en juillet 2023 16,9 degrés, contre 16,6 degrés enregistrés en juillet 2019, précédent record.

Juillet 2023 a été par ailleurs "0,72 degré plus chaud que la moyenne des mois de juillet entre 1991 et 2020". La température moyenne du mois de juillet de cette année se situe 1,5 degré au-dessus du niveau préindustriel, ce qui était pourtant la limite fixée par les Accords de Paris.

2023, troisième année la plus chaude à ce jour

Pour Julien Nicolas, scientifique de l'observatoire Copernicus, interrogé par France Inter, cela montre que "cette limite n'est pas quelque chose de distant dans le futur". "Nous avons atteint cette limite de façon provisoire, mais il faut bien réaliser que nous approchons des niveaux de réchauffement en-dessous desquels il faut absolument rester pour éviter les conséquences les plus extrêmes du réchauffement climatique", explique-t-il à France Inter.

Toujours d'après le dernier rapport, ces vagues de chaleur "ont touché plusieurs régions de l'hémisphère Nord, y compris le sud de l'Europe". Et les experts d'ajouter : "Des températures bien au-dessus de la moyenne se sont produites dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et autour d'une grande partie de l'Antarctique". Pour l'instant, 2023 est la troisième année la plus chaude à ce jour.

La température de surface de la mer en surchauffe

Copernicus aborde également le sujet des températures maritimes. Dans son dernier bulletin, il est écrit que "les températures moyennes mondiales à la surface de la mer ont continué d'augmenter, après une longue période de températures inhabituellement élevées depuis avril 2023, atteignant des niveaux records en juillet". Pour l'ensemble du mois, "les températures moyennes mondiales à la surface de la mer étaient supérieures de 0,51 degré à la moyenne établie entre 1991 et 2020".

Pour rappel, le 4 août dernier, le programme européen affirmait que les océans avaient battu un nouveau record mondial de température en atteignant les 20,96 degrés. Julien Nicolas, scientifique de l'observatoire Copernicus, juge inquiétantes ces températures à la surface des océans car "ils absorbent une grande partie du réchauffement lié aux émissions de gaz à effet de serre, lié aux activités humaines". "Avec des températures plus élevées, cette capacité d'absorber ces concentrations de gaz à effet de serre plus élevées va se réduire", alerte l'expert.