Climat: l'Hérault fait partie des 6 départements français ou le littoral recule régulièrement chaque année

Coup d'envoi dans 2 jours de la Cop 26 à Glasgow. Et un constat inquiétant: les choses ne vont pas assez vite. Parmi les conséquence de la hausse des températures, la montée du niveau de la mer et le recul du trait de côte. Le littoral héraultais est un des plus impacté de France. Explications.