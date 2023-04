Climat : l'objectif fixé par l'Accord de Paris a été largement dépassé en Europe ces cinq dernières années

En 2015, la 21e Conférence des parties (COP21) des Nations-Unies sur les changements climatiques, réunie à Paris, avait abouti à la signature d'un accord qui prévoyait de limiter à 1,5 degré de plus la température, par rapport au niveau pré-industriel. Cette limite a déjà été largement franchie en Europe, nous apprend ce jeudi le dernier rapport du programme européen Copernicus, qui l'a résumé en images dans un tweet.

D'après ce rapport, ces cinq dernières années, le niveau global des températures a été en moyenne en Europe de 2,2 degrés au-dessus de celui de l'ère préindustrielle (1850-1900). Dans ce même document, les données s'enchaînent, toutes plus inquiétantes les unes que les autres : 2022, deuxième année la plus chaude jamais enregistrée sur le continent , l'été dernier le plus chaud avec près d'1,5 degré de plus que la moyenne.

L'Europe plus touchée que les autres continents

Au niveau mondial aussi, des records sont battus, les huit dernières années ayant été les plus chaudes. En 2022, la quantité de rayonnement solaire a été la plus élevée depuis quarante ans. À cause des gigantesques feux de forêts qu'elles ont connus, la France, l'Espagne, l'Allemagne et la Slovénie ont connu leurs plus fortes émissions estivales.

Le directeur de Copernicus, Carlo Buontempo, n'a d'ailleurs pas caché le caractère critique de la situation, lors de la présentation de ce rapport : "Nous nous avançons en territoire inconnu", a-t-il souligné en conférence de presse. La directrice adjointe, Samantha Burgess, a pour sa part mis l'accent sur la sécheresse qui touche les rivières européennes dont 63% ont un débit inférieur à la moyenne, un record. "Il y aura probablement une récolte réduite cette année à cause de l'hiver sec et du printemps qu'on a connus", estime cette spécialiste.