Climat : la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint un nouveau niveau record en 2021

Elles sont à l'origine du réchauffement de la planète : les concentrations des gaz à effet de serre ont atteint des niveaux record en 2021, annonce ce mercredi l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Des niveaux record avaient déjà été atteints l'année précédente, provoquant l'inquiétude de l'Organisation météorologique mondiale. Pour l'année 2021, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a atteint en moyenne 414,7 parties par million, soit 2,3 de plus qu'en 2020 et un record depuis au moins un million d'années.

Autre alerte de l'Agence américaine : les niveaux de méthane ont, eux aussi, atteint un record. Ce gaz, bien qu'il ne subsiste qu'une dizaine d'années dans l'atmosphère, a un pouvoir de réchauffement 80 fois supérieur à celui du CO2 sur une période de 20 ans, précisent les spécialistes américains. Le dioxyde de carbone (CO2) reste quant à lui le principal responsable du réchauffement climatique et provient principalement de la combustion de matières fossiles et de la production de ciment.

+2,8 degrés d'ici 2100

Parmi les conséquences du réchauffement de la planète, le niveau moyen des océans atteint lui aussi un niveau record, 0,97 cm au-dessus du niveau de 1993, lorsque les mesures par satellite ont commencé. C'est la dixième année consécutive que ce niveau augmente. Côté températures, la planète a gagné en moyenne près de 1,2°C depuis l'ère préindustrielle.

En France, certains effets se sont largement fait sentir cet été 2022, entre la canicule et ses records de température et de durée battus partout dans le pays ; les incendies qui ont détruit plus de 62.000 hectares de végétation de la Gironde, aux Bouches-du-Rhône, et même en Bretagne ; et l'extrême sécheresse qui touche tout le territoire et est la plus intense que la France ait connue depuis le milieu du XXᵉ siècle. Autant de signaux qui ne sont "qu'un début", alerte l'Agence américaine, puisque le monde se dirige vers un réchauffement de +2,8°C d'ici 2100.

La crise climatique n'est pas une menace à venir, mais une chose à laquelle nous devons faire face aujourd'hui. - Rick Spinrad

Selon les experts climat de l'ONU, cette augmentation sera atteinte même si les engagements pris par les Etats dans le cadre de l'accord de Paris sont respectés. "Les données présentées dans ce rapport sont claires : nous continuons à voir de plus en plus de preuves scientifiques des impacts mondiaux du réchauffement qui ne montre aucun signe de ralentissement", commente Rick Spinrad, administrateur de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique.