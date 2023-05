Climat : le gouvernement cible voitures, usines et chaudières pour accélérer la réduction des émissions

Les transports, le changement des chaudières et la décarbonation des usines figurent parmi les premiers postes ciblés par le gouvernement pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France, selon un projet présenté ce lundi. Le plan d'action dévoilé par Élisabeth Borne propose pour la première fois des objectifs chiffrés pour les grands secteurs de l'économie à l'horizon 2030.

Pour se conformer aux objectifs européens élaborés depuis deux ans sur la voie de la neutralité carbone d'ici 2050, la France veut réduire de 50% ses émissions d'ici 2030, par rapport à 1990, pour atteindre 270 millions de tonnes de CO2 équivalent par an (MtCO2e/an), contre 408 millions en 2022, ce qui implique de les faire baisser à un rythme deux fois plus rapide qu'aujourd'hui. Voici les grandes lignes du plan présenté par Élisabeth Borne.

Transports

Ce plan, qui doit encore être discuté avec les filières et passer par une loi climat-énergie au Parlement, compte notamment sur l'électrification des voitures et le covoiturage, mais aussi sur un effort sur la logistique (électrification ou passage à l'hydrogène des véhicules, report sur le fluvial et le ferroviaire...) dans un contexte de boom des livraisons à domicile. Les transports forment le premier poste d'émissions du territoire (environ un tiers du total) et la circulation ne cesse d'augmenter.

Dans l'industrie, le plan vise un gain de 24 MtCO2e en 2030 grâce à la décarbonation des gros sites, et -11 MtCO2e sur le reste du tissu industriel.

Les chaudières au fioul dans le collimateur

Après le transport, le logement représente le deuxième poste d'émissions, avec 18% pour le résidentiel et le tertiaire confondus. Le projet présenté par Elisabeth Borne table aussi sur la disparition progressive des chaudières au fioul, dans le tertiaire comme le résidentiel, comme le prévoit déjà la loi qui interdit les nouveaux équipements. Mais aussi, nouveauté, il vise l'élimination des nouveaux équipements en chaudières à gaz, selon des modalités non encore définies. Une économie annuelle de 26 MtCO2e est espérée.

"Personne ne pourra se planquer"

Pour arriver à tenir l'objectif français de -50% d'émissions en 2030 par rapport à 1990, alors que la France en est seulement à -25%, un effort sera demandé à tous : "personne ne pourra se planquer", dit-on à Matignon. Mais "on demande un peu aux petits et beaucoup aux gros", avec environ la moitié des efforts de réduction d'émissions portés par les entreprises, un quart par les ménages et un quart par les collectivités, ajoute-t-on. Selon Matignon, la moitié des leviers recensés sont d'ores et déjà engagés : soutien à l'achat de voitures électriques, au verdissement de l'industrie ou encore loi sur les énergies renouvelables.

Un plan affiné d'ici fin juin

Pour le reste, après la publication lundi de ce projet, une série de réunions thématiques est prévue entre ministres et acteurs concernés (énergie, agriculture etc), pour affiner ce plan d'ici fin juin et la tenue d'un "conseil de planification écologique" autour d'Emmanuel Macron. Mais le plan publié ce lundi par l'exécutif ne s'aventure pas sur le terrain du financement des dizaines de milliards d'euros d'investissements publics et privés nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures.

Comment financer ce plan ?

Selon le rapport publié lundi par France Stratégie et réalisé par l'économiste Jean Pisani-Ferry, il est envisagé, entre autres, de taxer le patrimoine financier des ménages les plus aisés. Le document souligne que la décarbonation reposera à 85% "sur la substitution de capital aux énergies fossiles", que ce soit pour créer des réseaux de bornes de recharge, isoler les bâtiments ou construire de nouvelles centrales nucléaires, et seulement à environ 15% sur des efforts de sobriété, comme baisser la température des pièces chauffées ou se déplacer moins.

"Pour atteindre nos objectifs pour 2030" de réduction de 55% des émissions par rapport à 1990 "et viser ainsi la neutralité en 2050, il va nous falloir faire en dix ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans", souligne le rapport, selon lequel "malgré des progrès récents, nous ne sommes pas encore sur la trajectoire de neutralité climatique".

Ainsi "la décarbonation va appeler à un supplément d'investissement" de 66 milliards d'euros par an, affirme le document dont la rapporteure est l'inspectrice générale des finances Selma Mahfouz. Les années qui viennent sont qualifiées de "décennie de toutes les difficultés" avec des besoins massifs pour financer les nouvelles mobilités, l'industrie verte ou l'isolation des bâtiments, ou encore pour compenser l'effondrement du puits de carbone forestier français.

Or les investissements indispensables pour limiter le réchauffement ne permettront pas de produire davantage, ou plus efficacement. Ils vont au contraire dans un premier temps entraîner un ralentissement de la croissance.

Par ailleurs, alors que "la transition est spontanément inégalitaire", son coût économique "ne sera politiquement et socialement accepté que s'il est équitablement réparti". En effet, "même pour les classes moyennes, rénovation du logement et changement du vecteur de chauffage d'une part, acquisition d'un véhicule électrique en lieu et place d'un véhicule thermique d'autre part appellent un investissement de l'ordre d'une année de revenu", ont calculé les auteurs.

Le surcoût de l'achat d'une voiture électrique n'est pas aujourd'hui pris en compte en comptabilité nationale, car elle est classée comme un produit nouveau et différent de la voiture à moteur thermique, notent-ils au passage. Pour soutenir les ménages tout comme les entreprises face aux besoins d'investissement et aux effets inflationnistes de la transition, "les finances publiques vont être appelées à contribuer substantiellement à l'effort" et donc à alourdir l'endettement de l'État.

Le risque que fait peser la transition énergétique sur la dette publique "est de l'ordre de 10 points de PIB en 2030 (soit au moins 280 milliards d'euros, NDLR), 15 points en 2035, 25 points en 2040", d'après le rapport qui juge toutefois qu'il "ne sert à rien de retarder les efforts au nom de la maîtrise de la dette publique". "Cet endettement est légitime", a déclaré Jean Pisani-Ferry lors d'une présentation à la presse. Retarder les investissements ne ferait en effet qu'augmenter l'effort à fournir par la suite par la France pour atteindre les objectifs climatiques.

"Un accroissement des prélèvements obligatoires sera probablement nécessaire", selon les auteurs qui estiment que cet accroissement "pourrait être assis sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés". Si le rapport estime que les idées de quota individuel de voyages en avion, popularisée par Jean-Marc Jancovici, ou de comptes carbone individuels "sont loin d'être directement applicables", il estime que "la question du juste partage des sacrifices est aussi essentielle que celle qu'a posée, en son temps, la participation de chacun à la défense du territoire national".