Climat : le lac d'Annecy "perd 1 cm d'eau par jour", dit François Astorg le maire d'Annecy

Des températures caniculaires, des glaciers qui fondent, des rivières à sec, des restrictions d'eau... l'été 2022 aura été historique sur bien des points. "Moi ce qui me marque à Annecy, c'est que notre lac perd aujourd'hui, 1 cm d'eau par jour, lié à l'évaporation et la nécessité de fournir de l'eau en aval, donc les Annéciennes, et les Annéciens voient le lac baisser tous les jours", a déclaré ce lundi matin François Astorg le maire écologiste d'Annecy, invité de 8h08 sur France Bleu Pays de Savoie.

"Là, la prise de conscience, elle est réelle, puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est du concret, la prise de conscience sur la nécessité de la transition écologique a commencé il y a longtemps, mais là on voit les effets directs; maintenant il va falloir avancer, accélérer et agir pour pallier tous ces problèmes", a-t-il poursuivi.

Un référentiel du bien construire

François Astorg rappelle la mise en place en mai dernier d'un référentiel du bien construire, pour "changer les modes de construction et d'aménagement du territoire". "On doit écrire une nouvelle ville pour demain, et je pense notamment à ce référentiel, pour pousser les promoteurs à travailler autrement, notamment sur les questions de rénovation énergétique; on a des projets en cours sur ce sujet". Il fait aussi du sujet des mobilités douces, l'une de ses priorités. "On a déjà commencé à travaille sur le cyclable, en lien avec le Grand Annecy, même si cela fait parfois polémique".

Consultation citoyenne sur la friche des rails

Quel avenir pour la friche des rails dans le quartier des Trois Fontaines ? "C'est un gros potentiel, on a commencé il y a deux ans à un installer un nouvel espace de vie dans Annecy, qui est le prélude à la création d'un nouveau quartier, et pour lequel on va lancer des consultations dès cet automne auprès des Annéciennes et des Annéciens". Le gouvernement a annoncé lundi le déblocage d'un fonds vert : 1 milliard et demi d'euros pour aider les collectivités locales dans l'accélération de leur transition énergétique. Ce fonds doit notamment servir à réhabiliter des friches, pour éviter l'étalement urbain.

Je crois qu'il faut revoir la copie et travailler autrement

Concernant la candidature de la Haute-Savoie pour accueillir les Mondiaux de cyclisme en 2027, et la construction d'un futur vélodrome, François Astorg maintient sa position : "que l'on fasse des Mondiaux de cyclisme, oui très bien. Que l'on construise un vélodrome, non", insiste-t-il. "Aujourd'hui, la question n'est plus de construire des équipements pour répondre à des événements sportifs futurs, il faut trouver des solutions qui évitent des impacts écologiques majeurs (...) je crois qu'il faut revoir la copie et travailler autrement".