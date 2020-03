Climat : la moitié des plages du monde pourrait disparaître d'ici la fin du siècle

La revue scientifique Nature Climate Change a publié ce lundi 2 mars une étude montrant que dans le littoral mondial pourrait reculer de 35 à 240 mètres d'ici 2010. C'est la première étude faite à une échelle planétaire. Ses auteurs, les scientifiques du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont travaillé sur des images satellites prises entre 1984 et 2015. Et ils ont extrapolé ces données pour arriver aux résultats de cette étude.

Des résultats très alarmants pour l'avenir des plages

Les résultats de cette étude montrent que la moitié des plages de la planète pourrait carrément disparaître d'ici la fin du siècle. Et c'est les plages de sable fin qui sont menacées. Celles qui sont les plus fréquentées et les plus habitées aussi.

Car au réchauffement climatique s'ajoute la pression des activités humaines. Et aussi l'élévation en cours du niveau des mers. Dans une autre étude parue en septembre 2019, le Giec, le groupe des experts climat de l'Onu, estime que le niveau des océans pourrait monter de 50 à 80 cm d'ici 2100. Des estimations déjà jugées en deçà de la réalité par de nombreux scientifiques.

Un impact sur les plages différent selon les régions du monde

Cette disparition des plages n'aura pas la même ampleur partout. Par exemple en France, Mayotte risque de perdre 60% de ses plages et ça quel que soit le volume des émissions mondiales de CO2.

A l'échelle d'un pays, le plus exposé est l'Australie. La patrie des koalas pourrait voir disparaître 40% de ses plages. Soit plus de 11 000 km de littoral. La Chine et les Etats Unis devraient aussi être très impactés.

Moins de carbone, plus de plages sauvées

Cela dit, il y a quand même une lueur d'espoir dans cette étude. Si on réduit de beaucoup nos émissions de carbone, on pourrait diviser par deux ce recul du littoral. Et sauver presque les deux tiers des plages.