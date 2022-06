Climat : le Parlement européen vote pour la fin des voitures thermiques neuves en 2035

Abdesslam Mirdass / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le Parlement européen examinait plusieurs mesures d'un plan climat européen ce mardi et mercredi.

La mesure a donc été votée. Les eurodéputés ont approuvé mercredi la proposition de Bruxelles de réduire à zéro les émissions des voitures et camionnettes neuves à partir de 2035. De ce fait, seule la vente de véhicules électriques sera autorisée. Les ventes d'occasion ne seront pas concernées. Ceux qui ont acheté une voiture avec moteur thermique avant 2035 pourront continuer à l'utiliser.

Vote serré

Malgré une forte opposition de la droite au Parlement européen, la mesure a été adoptée par 339 pour (249 voix contre, 24 abstentions). Les eurodéputés examinaient ce mercredi un premier volet du plan climat européen qui a pour but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Ce vote serré détermine la position des eurodéputés avant leurs négociations avec les États membres pour finaliser un compromis. Les voitures représentent 12% des émissions de CO2 dans l'UE.

L'objectif du "zéro émission" a été source d'âpres négociations, avec un amendement du PPE (droite pro-européenne et première force au Parlement) qui proposait de viser une réduction de 90% des émissions automobiles en 2035, ce qui aurait autorisé encore la vente de voitures hybrides. L'amendement a finalement été rejeté de justesse. A l'inverse, les Verts, qui voulaient avancer l'interdiction des moteurs thermiques à 2030, n'ont pas non plus convaincu.