Climat : le réchauffement s'accélère, "alerte rouge" pour l'humanité selon les experts du Giec

Les experts climat de l'ONU publient un nouveau rapport ce lundi avec des prévisions plus pessimistes que prévues. Le réchauffement climatique pourrait dépasser le seuil de +1,5°C autour de 2030, soit dix années plus tôt qu'estimé. Les hommes sont "indiscutablement" responsables de ces dérèglements.

Pire et plus rapide qu'initialement annoncé : le réchauffement climatique devrait atteindre le seuil de +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle autour de 2030. Soit dix années plus tôt que prévues. C'est le constat effrayant publié par les experts climat de l'ONU (Giec) ce lundi 9 août, trois mois avant le lancement de la conférence climat COP26 à Glasgow. Selon ce rapport, les humains sont "indiscutablement" responsables de ces dérèglements. Les conséquences sont "irréversibles" et déjà amorcées avec des canicules et inondations en série, comme en Allemagne et en Belgique le mois dernier.

Cinq scénarios envisagés

C'est le premier rapport d'évaluation rédigé depuis sept ans, adopté vendredi 6 août par 195 pays. Il passe en revue cinq scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, du plus optimiste à l'hypothèse du pire. Dans tous les cas, la planète devrait donc atteindre le seuil de +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle autour de 2030, au lieu de 2040.

Mais à ce stade, la moitié seulement des gouvernements a révisé ses engagements d'émissions de gaz à effet de serre. La précédente série d'engagements, pris suite à l'Accord de Paris de 2015, conduirait à un monde à +3°C, s'ils étaient respectés. Mais au rythme actuel, le monde se dirige plutôt vers +4°C ou +5°C. Pour la première fois, le Giec souligne également "ne pas pouvoir exclure" la survenue des "points de bascule", comme la fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique ou la mort des forêts, qui entraîneraient le système climatique vers un changement dramatique et irrémédiable.

Nous ne sommes pas voués à l'échec - Friederike Otto, co-auteure du rapport

Au milieu de ses sombres projections, le Giec apporte malgré tout un espoir auquel se raccrocher. Dans le meilleur scénario, la température pourrait revenir sous le seuil de 1,5°C d'ici la fin du siècle, en freinant la déforestation et coupant drastiquement les émissions. Mais les techniques permettant de récupérer le CO2 dans l'atmosphère à large échelle sont toujours à l'état de recherche, regrette le Giec. "Nous ne sommes pas voués à l'échec", a assuré l'une des auteures du rapport.

Le Giec doit publier le deuxième volet de son rapport en février 2022, et détailler comment la vie sur Terre sera transformée d'ici trente ans. Le troisième volet, sur les solutions, est attendu en mars. Même si la voie à suivre est déjà connue.