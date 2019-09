Climat : les cinq dernières années devraient être les années les plus chaudes jamais enregistrées selon l'ONU

Alors qu'un sommet sur le climat s'ouvre à New York ce lundi, réunissant une soixantaine de dirigeants mondiaux, dont Emmanuel Macron, l'ONU estime ce dimanche que les années 2015 à 2019 devraient être les plus chaudes jamais enregistrées.

France

La courbe ne baisse pas. Dans un rapport publié ce dimanche par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), l'augmentation entre les années 1850-1900 et 2015-2019 est estimé à 1,1°C.

Les quatre années précédentes étaient déjà les plus chaudes jamais enregistrées (depuis 1850). Le mois de juillet 2019, marqué par plusieurs canicules notamment en Europe, a battu le record absolu de température. Un nouveau pic de CO2 est attendu à la fin de l'année.

Les efforts doivent être multipliés par cinq

Toujours selon ce rapport, les efforts anti-carbone des pays doivent être multipliés par cinq pour contenir le réchauffement à +1,5°C, comme le prévoit l'accord de Paris de 2015. Des efforts multipliés par trois cantonneraient le réchauffement à 2 degrés supplémentaires, la limite maximale prévue par le texte.

En réalité, le réchauffement réel pourrait être encore plus grand, selon des modélisations climatiques plus récentes, comme celle d'une équipe française qui prévoit +7°C dans un scénario du pire. "Le fossé n'a jamais été aussi grand" entre ce que le monde veut accomplir et la réalité des plans climatiques des pays, prévient le rapport.

Le texte souligne également que la montée du niveau des océans s'accélère. Dans la dernière décennie, le rythme est passé à 4 millimètres par an, au lieu de 3 par an, à cause de la fonte accélérée des calottes glaciaires aux pôles Nord et Sud, confirmée par de multiples études et observations satellitaires.