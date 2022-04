Climat : les sept préconisations du rapport Giec pour que la Terre reste "vivable"

Les experts climat de l'ONU, le Giec, ont publié ce lundi un rapport de 2.800 pages dans lequel ils évoquent les préconisations qui permettraient de limiter le réchauffement climatique afin que la planète puisse rester "vivable". Un rapport "accablant" a dénoncé le secrétaire général de l'ONU, qui a alerté sur "l'extinction d'un million d'espèces" ou la multiplication de "canicules sans précédent, tempêtes terrifiantes, pénuries d'eau généralisées".

Si le monde y est prêt, le rapport du Giec "définit des options viables et financièrement saines dans chaque secteur qui peuvent permettre de maintenir en vie la possibilité de limiter le réchauffement à 1,5°C", objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris. "Les choix faits aujourd'hui par les pays permettront de tenir l'engagement sur 1,5°C ou le détruiront. (...) Les promesses et les plans doivent se transformer en réalité et en action, maintenant", a-t-il conclu. Voici les préconisations des experts du Giec :

1. Les émissions de gaz à effet de serre doivent plafonner d'ici trois ans

L'humanité dispose de moins de trois années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, principales responsables du changement climatique, si elle veut conserver un monde "vivable", alertent les experts climat de l'ONU dans leur rapport. Cela correspondrait à une hausse des températures de 2,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle. Or cela semble improbable, la trajectoire des courbes étant repartie à la hausse dès 2021, retrouvant les niveaux records pré-pandémie.

Même si la planète réussit à atteindre son "pic d'émissions" avant 2025 et que des _"actions immédiates" s_ont prises, le réchauffement pourrait atteindre 2°C.

2. Les engagements actuels ne permettront pas de contenir le réchauffement à 1,5°C

Il faut revoir les engagements actuels à la hausse. L'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, de limiter le réchauffement à +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, est "hors de portée" avec les engagements internationaux actuels, soulignent les experts du Giec. Les politiques actuelles ouvrent la voie à un réchauffement de 3,2°C d'ici à la fin du siècle.

"Nous sommes à un tournant. Nos décisions aujourd'hui peuvent assurer un avenir vivable", insiste le patron du Giec Hoesung Lee.

3. Réduire d'au moins 60% charbon, gaz et pétrole d'ici 2050

L'utilisation des énergies fossiles doit être très fortement réduite d'ici à 2050 pour tenir l'objectif de limiter le réchauffement à +1,5°C. Si tous les gisements de pétrole, de gaz et de charbon actuellement en service sont exploités jusqu'à leur terme, il sera impossible de tenir cet objectif.

Sans tenir compte des potentielles captures de carbone (une technologie non mature à grande échelle à ce jour), l'usage du charbon devrait être totalement stoppé et ceux du pétrole et du gaz réduits de 60% et 70% d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2019, la "quasi-totalité de la production mondiale d'électricité devant provenir de sources zéro ou bas-carbone", estime le Giec.

4. Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 grâce aux énergies renouvelables

Pour tenir les objectifs de l'Accord de Paris, le monde doit atteindre la "neutralité carbone" sur tous les plans d'ici à 2050. La capacité des énergies photovoltaïque et éolienne a fortement augmenté, de 170% et 70% respectivement entre 2015 et 2019, grâce à la baisse des coûts, aux politiques publiques et à la pression sociale. Mais malgré ces hausses spectaculaires, elles ne représentent ensemble que 8% de la production électrique mondiale, 21% de la production peu carbonée.

Au total, les renouvelables et les énergies peu carbonées - dont le nucléaire et l'hydroélectricité - comptent pour 37% de la production électrique mondiale, le reste provenant des énergies fossiles.

5. Sobriété pourraient réduire les émissions de 70%

Le basculement vers l'énergie moins carbonée ne doit pas faire passer au second plan les transformations structurelles - mobilités douces, véhicules électriques, télétravail, isolation des bâtiments, moins de vols en avion - qui permettraient de réduire les émissions de 40% à 70% d'ici à 2050.

"Disposer des politiques publiques, des infrastructures et de la technologie pour rendre possibles les changements dans nos modes de vie et nos comportements (...) offre un important potentiel (de réduction) inexploité", a souligné Priyadarshi Shukla, un des coprésidents du groupe de travail. Au niveau mondial, les 10% des ménages les plus riches représentent jusqu'à 45% des émissions totales, souligne aussi le rapport.

6. Réduire les émissions de méthane de moitié

Les émissions de méthane, un gaz à effet de serre dont la durée de vie est bien plus courte que le CO2 mais qui est 21 fois plus puissant, contribuent pour environ un cinquième du réchauffement.

Ce sont les fuites dans la production d'énergies fossiles (par les puits ou les gazoducs) et l'élevage animal qui représentent la majorité de ces émissions. Tenir l'Accord de Paris implique de réduire de moitié les émissions de méthane d'ici à 2050 (par rapport au niveau de 2019).

7. Capturer le CO2

Même dans les meilleurs scénarios, la baisse des émissions devra s'accompagner de la mise en œuvre de techniques d'élimination du dioxyde de carbone (EDC), ou "émissions négatives", pour atteindre la neutralité carbone. Les possibilités vont de la capture naturelle de CO2, en plantant des arbres par exemple, à l'extraction du CO2 de l'atmosphère, technologie pas au point.

Ces EDC devraient permettre de compenser les émissions de secteurs qui ne pourront pas suffisamment réduire leurs émissions d'ici à 2050 - aviation, transport maritime ou cimenteries - et seront également nécessaires pour espérer rétablir la situation en cas de dépassement des objectifs de l'Accord de Paris.