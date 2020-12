Climat : Emmanuel Macron reçoit ce lundi les membres de la Convention citoyenne, après les premiers arbitrages

Emmanuel Macron recevra ce lundi après-midi à 17h à Paris des membres de la Convention citoyenne pour le climat, chargée d'imaginer des solutions pour faire baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Ce troisième rendez-vous depuis le début de l'année sera, selon l'entourage présidentiel, l'occasion d'une "discussion franche et directe" entre le président et les membres de la Convention, présents au Cese (Conseil économique, social et environnemental) ou en visioconférence.

Emmanuel Macron "les écoutera, leur répondra et pourrait annoncer les derniers arbitrages" avant la présentation du projet de loi climat attendue fin janvier. Mais ni le "comité de gouvernance" de la Convention, ni les "garants", dont le réalisateur et militant écolo Cyril Dion avec qui le chef de l'Etat a récemment échangé des piques, ne seront présents. En effet, la rencontre, à l'initiative de l'Elysée, n'entre pas dans le processus prévu de la convention.

Mardi dernier, à l'issue de deux jours de visioconférences entre ministres, représentants de la Convention citoyenne et députés, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a rendu public les premiers arbitrages. Le projet de loi est sensé reprendre 40% des 146 propositions retenues par Emmanuel Macron, et doit aboutir d'ici l'été 2021.

Fin de la location des "passoires thermiques" en 2028

Parmi 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, "nous avons retenu le principe de la fin de la location des passoires thermiques en 2028, a indiqué la ministre de la Transition écologique dans un entretien au Parisien. Les débats sont toujours en cours sur l'obligation de rénover leur logement pour tous les propriétaires occupants." Les 150 citoyens prônent eux la rénovation énergétique obligatoire des bâtiments d'ici à 2040, avec un système progressif de prêts et subventions.

Diminution de l'artificialisation des sols

"Nous inscrivons aussi dans la loi la division par deux du rythme de l'artificialisation galopante des sols" et "souhaitons interdire l'implantation de nouveaux centres commerciaux sur des espaces naturels avec une dérogation possible en dessous de 10.000 m2", a expliqué Barbara Pompili.

Pour réduire l'étalement urbain, très important en France et qui se fait au détriment de terres agricoles et d'espaces naturels, la Convention propose elle d'interdire toute artificialisation des sols tant que des friches sont disponibles dans une zone et de "prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines".

Interdiction de certains vols domestiques

Dans le secteur des transports, le gouvernement veut "interdire les vols domestiques s'il y a une alternative possible en train en moins de 2h30", a souligné la ministre, reconnaissant que les 150 citoyens membres de la Convention demandaient plus, avec "l'interdiction des trajets en avion à partir de quatre heures".

Le gouvernement a également confirmé la création de zones à faible émissions (ZFE) dans 35 villes en France pour lutter contre les émissions de CO2 et la pollution.

Expérimentation des menus végétariens à la cantine

Concernant l'alimentation, "nous allons expérimenter la possibilité d'avoir un choix de menus végétariens quotidiens dans les cantines scolaires", a fait savoir Barbara Pompili. La Convention souhaite un choix végétarien quotidien en restauration collective, sans évoquer d'expérimentation.

Une fiscalité serait mise en place sur les engrais azotés à partir de 2024, si les agriculteurs ne respectent pas "une trajectoire de réduction des émissions", a également expliqué la ministre.

Sur la pub, le gouvernement a "acté l'interdiction des publicités sur les énergies fossiles car elles ont un impact majeur sur le climat, la fin des avions publicitaires, l'expérimentation du +oui pub+ à la place du +stop pub+ sur les boîtes aux lettres". La Convention citoyenne pour le climat défend l'interdiction de la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre.

Une rencontre dans un climat tendu

Deux jours après avoir célébré les cinq de l'Accord de Paris, cette rencontre entre le chef de l'Etat et les citoyens intervient dans un contexte de tensions. Certains membres de la Convention citoyenne ont peu apprécié les déclarations d'Emmanuel Macron dans un entretien à Brut. "Je ne veux pas dire que parce que les 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran", avait-il lancé.

Et ces premiers arbitrages présentés par Barbara Pompili ont été jugés trop timides par des citoyens et des ONG. Certains membres de la Convention regrettent une version édulcorée de leurs propositions. "Ce n'est pas possible de traiter notre Convention comme ça. A quoi servent nos travaux s'il n'y a pas de volonté politique derrière ?", déplore Isabelle Robichon.

Sylvain Burquier retient lui "beaucoup d'éléments qui montrent qu'on a envie d'y aller, mais il n'y a pas le courage nécessaire pour aller au-delà des petites touches". "Tout est amoindri", a-t-il expliqué à l'AFP, y voyant des blocages du ministère de l'Economie ou dans le secteur agricole.

