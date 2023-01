Climat : "Les tempêtes arrivent de plus en plus", selon le vice-président de la région Normandie

Le constat est là : le réchauffement climatique est bien présent en Normandie : d'ici 2100, les températures vont augmenter de 1 à 4 degrés. Cela veut dire des nappes phréatiques de plus en plus asséchées à cause de la baisse de 10% des précipitations, le niveau de la mer qui monte à plus d'un mètre, des pluies qui s'intensifient.

Le GIEC normand, groupe de 25 experts, financé par la région a établi un nouveau plan d'action : 500 millions pour l'environnement chez nous. 34 mesures ont donc été retenues, notamment pour faire face aux conséquences sur notre littoral. "Ce qui est certain, c'est un long processus qui a commencé, et on réalise tardivement qu'il est en train de s'accélérer. Vous l'avez vu, les épisodes climatiques sont plus nombreux et plus violents. Ce qui est certain, c'est que les vents et les tempêtes arrivent de plus en plus", réagit Hubert Dejean de la Batie, le vice-président de la région en charge de l'environnement et du littoral était l'invité de France Bleu Normandie.

Des subventions régionales pour les festivals d'été

Hubert Dejean de la Batie l'explique, il a des inquiétudes en tant que maire d'une ville du littoral. "En tant que maire de Sainte-Adresse, on est en première ligne et que bien évidemment, on voit que ça chauffe et on voit que ça monte. D'où les 34 actions structurées en huit thématiques qui concernent tout, depuis la sobriété sur l'énergie jusqu'à l'économie circulaire, la mobilité, l'agriculture, les transports." Le maire de Sainte-Adresse précise par exemple que pour les festivals d'été, l'aide régionale sera subventionnée à "des mesures de respect du climat, comme consommer moins d'électricité, faire des cheminements piétons, demander aux gens de venir en mode doux."

Le vice-président de la région Normandie l'affirme également : les "industriels de la vallée de la Seine sont conscients de ce qui passe, en terme de réchauffement climatique. Si vous empruntez le pont de Normandie, les nouvelles implantations industrielles se font après une élévation du niveau moyen du sol, ils se construisent sur des talus désormais. Il y a une réflexion."

