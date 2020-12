L'association Sources et Rivières du Limousin affirme, études à l'appui, que la prolifération des retenues d'eau augmente la sécheresse. De quoi éveiller la colère des partisans de ces étangs et autres retenues, notamment agriculteurs, qui militent pour en créer plus au contraire.

Climat : plus il y a d'étangs plus il y a de la sécheresse selon Sources et Rivières du Limousin

C'est ce mardi 8 décembre la journée mondiale du climat. Celle-ci créée par plusieurs ONG a pour vocation d'alerter sur le changement climatique. Dont les effets sont déjà visibles, en particulier chaque été désormais avec des épisodes de sécheresse très forts. A ce sujet l'association Sources et Rivières du Limousin vient de jeter un pavé dans la mare en publiant les résultats de plusieurs études qui prouveraient que la sécheresse serait augmentée en raison du trop grand nombre d'étangs et autres retenues collinaires.

Nous ne sommes pas contre les étangs" Antoine Gatet, Sources et Rivières du limousin

Un paradoxe qui s'expliquerait notamment par l'interruption du cycle naturel de l'eau. Selon des observations l'eau en outre s'évaporerait beaucoup plus d'un étang que d'un cours d'eau ou que d'une zone humide ce qui ne garantirait pas assez de ressource pour maintenir le niveau d'étiage des cours d'eau lors des sécheresses. "Nous ne sommes pas contre tous les étangs", assure Antoine Gatet. Mais le juriste de Sources et Rivières du Limousin affirme que certaines des ces retenues, 22 000 en Limousin, ne servent à rien, ou presque "Vous avez une privatisation de la ressource par des propriétaires privés qui barrent un cours d'eau pour en faire quoi ? Pour y pêcher au mieux une fois par an voire pour en faire rien du tout".

Un partage de l'eau

Les propriétaires de ces étangs sont très en colère. "Sources et Rivières n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance" dit Thierry Lissac, le président du syndicat des étangs corréziens. Et il ajoute : "c'est de la poésie de semeur d'avenir de faire ça parce qu'aujourd'hui l'eau c'est quelque chose qui va nous manquer et il faut plutôt chercher comment la partager". Les agriculteurs sont tout autant vent debout contre l'association environnementale. Tony Cornelissen, le président de la Chambre d'agriculture de la Corrèze, assure même que des études tendraient à prouver le contraire de ce qu'avance Sources et Rivières. Et rappelle qu'aujourd'hui retenir l'eau en hiver est un enjeu capital pour la production agricole en Limousin. "On est le château d'eau de la Nouvelle Aquitaine et on nous interdirait de prendre ou de stocker l'eau qui vient de chez nous !" La décision de la région Nouvelle-Aquitaine ne devrait pas calmer cette colère : elle a annoncé qu'elle ne subventionnera pas la création de retenues en 2021.